Японец создает реалистичные сумки, которые понравятся не всем (фото)



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boredpanda.com

Мода настолько быстро меняется, что бывает довольно сложно угнаться за трендами

Японец создает сумки вне времени, которые придутся по душе далеко не каждому, ведь они напоминают огромных насекомых и не только.

Японский художник Amanojaku to Hesomagari имеет суперсилу создавать кожаные аксессуары в виде разнообразных животных со всего мира, и они выглядят настолько реалистично, что аж страшно.

Сумки, браслеты, застежки и многое другое может предложить талантливый японец.

Хотя назвать его создателем массовой моды сложно, поскольку насекомые с большим количеством лапок и блестящей броней подойдут не каждому моднику.

Зато в сети шутят, что фото необычных сумок могут помочь избавиться ентомофобії (боязни насекомых).

Джерело: boredpanda.com