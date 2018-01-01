Что лучше всего есть на завтрак. Ученые сделали неожиданный вывод
- Сьогодні, 12:05
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Обычно сладости не советуют употреблять утром, однако израильские ученые так не считают
Израильские ученые считают, что на завтрак лучше всего употреблять сладости. Именно такие продукты лучше утоляют голод, а также насыщают кровь сахаром, что бодрит и обеспечивает ощущение позитива на весь день.
Такие выводы сделали ученые из Университета Тель-Авива. Они также добавили, что употребление сладостей с самого утра помогает сбросить лишние килограммы. Но если употреблять их в другое время суток, то такого эффекта уже не будет.
Объясняется это тем, что у людей, которые питаются сладостями на завтрак, активнее вырабатывается гормон, отвечающий за чувство голода – грелин. В тот момент, когда гормон передает нервной системе сигнал о насыщении, настроение человека сразу улучшается.
В результате низкокалорийная еда на обед и ужин гораздо легче переносится теми, кто насытился с утра. А десерты перерабатываются в калории, которых человек лишается в течение дня.
Джерело: 24 канал