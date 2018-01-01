Что лучше всего есть на завтрак. Ученые сделали неожиданный вывод

Обычно сладости не советуют употреблять утром, однако израильские ученые так не считают

Израильские ученые считают, что на завтрак лучше всего употреблять сладости. Именно такие продукты лучше утоляют голод, а также насыщают кровь сахаром, что бодрит и обеспечивает ощущение позитива на весь день. Такие выводы сделали ученые из Университета Тель-Авива. Они также добавили, что употребление сладостей с самого утра помогает сбросить



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Здоровый завтрак

Обычно сладости не советуют употреблять утром, однако израильские ученые так не считают

Израильские ученые считают, что на завтрак лучше всего употреблять сладости. Именно такие продукты лучше утоляют голод, а также насыщают кровь сахаром, что бодрит и обеспечивает ощущение позитива на весь день.

Такие выводы сделали ученые из Университета Тель-Авива. Они также добавили, что употребление сладостей с самого утра помогает сбросить лишние килограммы. Но если употреблять их в другое время суток, то такого эффекта уже не будет.

Объясняется это тем, что у людей, которые питаются сладостями на завтрак, активнее вырабатывается гормон, отвечающий за чувство голода – грелин. В тот момент, когда гормон передает нервной системе сигнал о насыщении, настроение человека сразу улучшается.

В результате низкокалорийная еда на обед и ужин гораздо легче переносится теми, кто насытился с утра. А десерты перерабатываются в калории, которых человек лишается в течение дня.

Джерело: 24 канал