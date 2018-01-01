Ученые рассказали, какие бытовые предметы вызывают рак

Опасные заболевания могут спровоцировать самые обычные вещи, которыми вы пользуетесь каждый день

Проанализировал уровень содержания канцерогенов в самых привычных бытовых предметах, ученые сделали вывод о том, какие из них наиболее активно провоцируют развитие онкологических заболеваний. Первое место этого рейтинга заняла кухонная посуда, которой пользуются практически в каждом доме. Особенно опасной для здоровья оказалась посуда, содержащая



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Кухня

Опасные заболевания могут спровоцировать самые обычные вещи, которыми вы пользуетесь каждый день

Проанализировал уровень содержания канцерогенов в самых привычных бытовых предметах, ученые сделали вывод о том, какие из них наиболее активно провоцируют развитие онкологических заболеваний. Первое место этого рейтинга заняла кухонная посуда, которой пользуются практически в каждом доме.

Особенно опасной для здоровья оказалась посуда, содержащая полихлорвинил. Этот материал добавляется для обеспечения мощности и стойкости к пятнам. Также он может содержаться в составе пакетов для пиццы, в зубной нити.

На втором месте рейтинга – посуда и пищевые контейнеры из пластика. Специалисты утверждают, что если долго хранить пищу в полиэтиленовой посуде, то еда начинает впитывать химически вредные для организма вещества. Например, один из самых опасных компонентов пластика, бисфенол А, влияет на образование опухолей.

На третье место исследователи поместили используемые людьми подсластители, включая сахарин и сорбет.

А на четвертой строчке оказался освежитель воздуха, чьи химические вещества также повышают риск заболеть раком.

Завершает же этот антиретинг топ-5 самых вредных бытовых предметов моющие средства. Согласно данным многочисленных исследований, в них присутствуют кислоты, которые наносят вред глазам, коже и внутренним органам.

Джерело: Сегодня