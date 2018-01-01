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    Как алкоголь влияет на умственные способности. Неожиданные выводы ученых

    Регулярное употребление спиртных напитков может резко понизить мозговую активность
    Специалисты канадского Института исследований психического здоровья пришли к выводу, что регулярное употребление спиртных напитков увеличивает риск развития слабоумия всех типов. Такие выводы были сделаны на основе анализа 60 тыс. случаев ранней деменции среди жителей Франции. Оказалось, что 57% заболеваний было так или иначе связано с тягой к
    • Сьогодні, 15:55
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    Спиртные напитки
    Спиртные напитки

    Регулярное употребление спиртных напитков может резко понизить мозговую активность

    Специалисты канадского Института исследований психического здоровья пришли к выводу, что регулярное употребление спиртных напитков увеличивает риск развития слабоумия всех типов. Такие выводы были сделаны на основе анализа 60 тыс. случаев ранней деменции среди жителей Франции.

    Оказалось, что 57% заболеваний было так или иначе связано с тягой к спиртному, которая выражается в ежедневном употреблении 60 граммов этанола у мужчин и 40 – у женщин.

    В связи с этим были сделаны выводы о том, что хронический алкоголизм является основной причиной слабоумия в относительно молодом возрасте. Также частое употребление спиртного приводит к сокращению жизни более чем на 20 лет, при этом деменция определяет высокий уровень смертности.

    Кроме того, хронический алкоголизм связан еще и с такими факторами риска развития деменции, как курение табака, высокое кровяное давление, диабет, низкое образование, депрессия и потеря слуха.

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    Джерело: Сегодня

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