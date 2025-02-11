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Японські вчені знайшли простий спосіб позбутися сивини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

Дослідники виявили, що антиоксидант під назвою лютеолін зупиняє процес посивіння 

Команда з Нагойського університету в Японії зробила цікаве відкриття: антиоксидант лютеолін може уповільнити процес посидіння волосся. Дослідження проводилося на мишах, і результати показали, що ця речовина допомогла зберегти природний чорний колір вовни тварин. Про це пише Daily Mail.

Лютеолін міститься в селері, броколі, моркві, цибулі та перці. Антиоксидант діє безпосередньо на пігментацію волосся, а не на їх зростання або випадання. Це означає, що він може бути корисним саме для запобігання сивини, а не для лікування інших вікових змін волосся.

Японські вчені знайшли простий спосіб позбутися сивини фото 1

Хоча експерименти проводилися тільки на мишах, вчені впевнені, що процес появи сивини у людей і гризунів схожий. Тому велика ймовірність, що лютеолін матиме такий самий ефект і на людину.

Крім того, передбачається, що цей антиоксидант може допомогти у боротьбі з іншими віковими змінами, такими як облисіння. У матеріалі йдеться про те, що незабаром на основі лютеоліну може з'явитися засіб, який буде боротися із сивиною. 

Нагадаємо, у гонитві за вічною молодістю та довголіттям мільярдери Кремнієвої долини готові вкладати величезні суми у біотехнологічні стартапи та дослідження. За прогнозами, до кінця 2025 року обсяг ринку антивікових технологій досягне 578 млрд євро.

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Теги: здоров'я Японія соціум наука Daily Mail вчені

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