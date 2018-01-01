Пять продуктов для укрепления иммунитета зимой. Советы диетологов

Специалисты рассказали, какие продукты помогут легче пережить зимний недостаток витаминов

Многим очень нелегко дается переход на зимний рацион питания. В это период организм становится особенно уязвимым и ослабленным. Вероятность заболеть в этот период особенно высока, однако укрепить иммунитет можно сезонными зимними фруктами, которых еще в изобилии есть в магазинах. Профессиональные диетологи перечислили пять продуктов, на



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Здоровое питание

Специалисты рассказали, какие продукты помогут легче пережить зимний недостаток витаминов

Многим очень нелегко дается переход на зимний рацион питания. В это период организм становится особенно уязвимым и ослабленным.

Вероятность заболеть в этот период особенно высока, однако укрепить иммунитет можно сезонными зимними фруктами, которых еще в изобилии есть в магазинах. Профессиональные диетологи перечислили пять продуктов, на которые сегодня стоит сделать акцент в своем питании.

Цитрусовые

Апельсины, мандарины и лимоны – источник витамина С. Стакан свежего апельсинового сока на завтрак придает сил и энергии, а заодно улучшает пищеварение. Мандарины также содержат витамины D и К, которые способствуют сжиганию жира и выведению слизи из организма, поэтому очень полезны при простуде и бронхите.

Хурма

Яркая, сочная и спелая, она содержит йод, калий, железо, витамин С и магний. В морозный период ее вкус только раскрывается, а пектин, которым богата мякоть хурмы, стимулирует пищеварение и обмен веществ. Хурму можно замораживать – после этого она становится слаще и тратит свою терпкость.

Гранат

Этот фрукт укрепляет иммунитет, повышает уровень гемоглобина и способствует кроветворению. Он также сжигает жир, нормализует давление и помогает справиться с кашлем. Зерна граната можно есть как самостоятельный десерт или украшать ими другие блюда: утреннюю овсянку, запеченное мясо или рыбу.

Яблоки

Они сохраняют свои полезные свойства в течение всей зимы: улучшают пищеварение, придают сил и укрепляют иммунитет, а также способствуют нормализации работы пищеварительной системы и всего организма. Самые полезные – сырые яблоки, но для разнообразия их можно запекать, посыпав корицей или другими специями.

Клюква

Эта ягода полна витаминами группы В (В1, В2, В5, В6, РР), а также Е и К1. Она помогает справляться с простудами, болезнями горла, а также усиливает действие некоторых антибиотиков и поддерживает иммунитет. Если вы не любите кислое, из клюквы можно готовить вкусный домашний морс.

Джерело: 24 канал