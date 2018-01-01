Как лучше пить кофе. Три совета диетологов
- Сьогодні, 16:29
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Розсилка
Специалисты по здоровому питанию назвали три основных правила, как лучше употреблять кофе
Профессиональные диетологи отмечают, что сколь бы ни был ароматным и вкусным кофе – он содержит множество кислот и вкусовых компонентов, которые подходят далеко не каждому. В связи с этим были выведены три правила, которые помогут избежать неприятных последствий от употребления этого напитка:
Не пейте кофе на голодный желудок. Этого не стоит делать, прежде всего, потому что в нем содержится хлорогеновая кислота, которая попадая в пустой желудок активно стимулирует выделение соляной кислоты. Но поскольку желудку нечего переваривать, то кислота сразу налипает на слизистую желудка. Вот почему возникает изжога и боль в желудке.
Пейте кофе через полчаса после еды. Если кофе способен активировать выделение желудочного сока, то его стоит пить только через 20-30 минут после сытного обеда или завтрака. Это ускорит процесс переваривания пищи, способствуя похудению. Но обратите внимание, что так пить кофе не стоит людям с проблемным желудком – например, с язвенной болезнью, гастритом и повышенной кислотностью.
Что делать, если у вас повышенная кислотность. В таком случае диетологи рекомендуют заменить натуральный кофе ячменным, желудевым и другими напитками, или же пить кофе с молоком, сливками и сахаром, – так воздействие этого напитка на выделение желудочного сока уменьшается.
Джерело: 24 канал