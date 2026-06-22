Крістіна Агілера заспівала на відкритті центру Барака Обами в Чикаго (фото)

Крістіна Агілера не вперше підтримує Барака Обаму

Американська поп-зірка Крістіна Агілера виступила на відкритті культурного центру 44-го президента США Барака Обами в Чикаго. Співачка вийшла на сцену у незвичному образі та вкотре підтримала Барака Обаму. Про це пише «Главком» із посиланням на Рagesix.

У Чикаго офіційно відкрився президентський центр. На заході були присутні політики, відомі діячі та знаменитості. Серед них й Крістіна Агілера, яка заспівала на сцені заходу. Співачка виконала пісню легендарного американського джазового музиканта Луї Армстронга «What a Wonderful World». Артистка вперше заспівала цю композицію. Для неї вона створила власний варіант аранжування.

На сцені Крістіна Агілера з’явилася у напівпрозорій сукні із сатину з довгим шлейфом. Образ доповнили мінімалістичні срібні прикраси та зачіска з легкою укладкою.

Крістіна Агілера вийшла на сцену відкриття центру Обами у напівпрозорій сукні фото: Reuters

Як відомо, Крістіна Агілера раніше підтримувала Барака Обаму, зокрема у 2015 році, коли організувала демократичний благодійний захід зі збору коштів, під час якого було відзначено результати роботи адміністрації Обами.

Крістіна Агілера заспівала на відкритті центру Барака Обами фото: Reuters

Також співачка виступила на заході Демократичного національного комітету (DNC) «Вечір із Бараком Обамою», що відбувся у приватній резиденції в Беверлі-Гіллз. Під час останніх президентських виборів у США Агілера відкрито підтримала Камалу Гарріс.

Як розповідав «Главком», доньки Барака Обами також відвідали відкриття Президентського центру 44-го президента США в Чикаго. Доньки експрезидента та колишньої першої леді США прийшли підтримати його. Малія та Саша Обами показалися з батьками та вийшли разом із ними на сцену.

Доньки Барака і Мішель Обами відвідали важливий захід свого батька у Чикаго фото: Reuters

Захід був присвячений відкриттю комплексу в південній частині Чикаго. Цей центр містить музей, концертні майданчики, громадський парк і нове відділення Чиказької публічної бібліотеки. Урочисту церемонію відкриття центру Барака Обами також відвідали Джо Байден, Джордж Буш-молодший та Білл Клінтон зі своїми дружинами. Також була присутня колишня віцепрезидентка Камала Гаррі