Крістіна Агілера заспівала на відкритті центру Барака Обами в Чикаго (фото)
Крістіна Агілера не вперше підтримує Барака Обаму
Американська поп-зірка Крістіна Агілера виступила на відкритті культурного центру 44-го президента США Барака Обами в Чикаго. Співачка вийшла на сцену у незвичному образі та вкотре підтримала Барака Обаму. Про це пише «Главком» із посиланням на Рagesix.
У Чикаго офіційно відкрився президентський центр. На заході були присутні політики, відомі діячі та знаменитості. Серед них й Крістіна Агілера, яка заспівала на сцені заходу. Співачка виконала пісню легендарного американського джазового музиканта Луї Армстронга «What a Wonderful World». Артистка вперше заспівала цю композицію. Для неї вона створила власний варіант аранжування.
На сцені Крістіна Агілера з’явилася у напівпрозорій сукні із сатину з довгим шлейфом. Образ доповнили мінімалістичні срібні прикраси та зачіска з легкою укладкою.
Як відомо, Крістіна Агілера раніше підтримувала Барака Обаму, зокрема у 2015 році, коли організувала демократичний благодійний захід зі збору коштів, під час якого було відзначено результати роботи адміністрації Обами.
Також співачка виступила на заході Демократичного національного комітету (DNC) «Вечір із Бараком Обамою», що відбувся у приватній резиденції в Беверлі-Гіллз. Під час останніх президентських виборів у США Агілера відкрито підтримала Камалу Гарріс.
Як розповідав «Главком», доньки Барака Обами також відвідали відкриття Президентського центру 44-го президента США в Чикаго. Доньки експрезидента та колишньої першої леді США прийшли підтримати його. Малія та Саша Обами показалися з батьками та вийшли разом із ними на сцену.
Захід був присвячений відкриттю комплексу в південній частині Чикаго. Цей центр містить музей, концертні майданчики, громадський парк і нове відділення Чиказької публічної бібліотеки. Урочисту церемонію відкриття центру Барака Обами також відвідали Джо Байден, Джордж Буш-молодший та Білл Клінтон зі своїми дружинами. Також була присутня колишня віцепрезидентка Камала Гаррі
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