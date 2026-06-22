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Крістіна Агілера заспівала на відкритті центру Барака Обами в Чикаго (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Крістіна Агілера виступила на заході Барака Обами
фото: Reuters

Крістіна Агілера не вперше підтримує Барака Обаму

Американська поп-зірка Крістіна Агілера виступила на відкритті культурного центру 44-го президента США Барака Обами в Чикаго. Співачка вийшла на сцену у незвичному образі та вкотре підтримала Барака Обаму. Про це пише «Главком» із посиланням на Рagesix.

У Чикаго офіційно відкрився президентський центр. На заході були присутні політики, відомі діячі та знаменитості. Серед них й Крістіна Агілера, яка заспівала на сцені заходу. Співачка виконала пісню легендарного американського джазового музиканта Луї Армстронга «What a Wonderful World». Артистка вперше заспівала цю композицію. Для неї вона створила власний варіант аранжування.

На сцені Крістіна Агілера з’явилася у напівпрозорій сукні із сатину з довгим шлейфом. Образ доповнили мінімалістичні срібні прикраси та зачіска з легкою укладкою.

Крістіна Агілера вийшла на сцену відкриття центру Обами у напівпрозорій сукні
Крістіна Агілера вийшла на сцену відкриття центру Обами у напівпрозорій сукні
фото: Reuters

Як відомо, Крістіна Агілера раніше підтримувала Барака Обаму, зокрема у 2015 році, коли організувала демократичний благодійний захід зі збору коштів, під час якого було відзначено результати роботи адміністрації Обами.

Крістіна Агілера заспівала на відкритті центру Барака Обами
Крістіна Агілера заспівала на відкритті центру Барака Обами
фото: Reuters

Також співачка виступила на заході Демократичного національного комітету (DNC) «Вечір із Бараком Обамою», що відбувся у приватній резиденції в Беверлі-Гіллз. Під час останніх президентських виборів у США Агілера відкрито підтримала Камалу Гарріс.

Як розповідав «Главком», доньки Барака Обами також відвідали відкриття Президентського центру 44-го президента США в Чикаго. Доньки експрезидента та колишньої першої леді США прийшли підтримати його. Малія та Саша Обами показалися з батьками та вийшли разом із ними на сцену. 

Доньки Барака і Мішель Обами відвідали важливий захід свого батька у Чикаго
Доньки Барака і Мішель Обами відвідали важливий захід свого батька у Чикаго
фото: Reuters

Захід був присвячений відкриттю комплексу в південній частині Чикаго. Цей центр містить музей, концертні майданчики, громадський парк і нове відділення Чиказької публічної бібліотеки. Урочисту церемонію відкриття центру Барака Обами також відвідали Джо Байден, Джордж Буш-молодший та Білл Клінтон зі своїми дружинами. Також була присутня колишня віцепрезидентка Камала Гаррі

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Теги: США Барак Обама співачка фото

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