Ученые: Алкоголь помогает от опасной болезни

Медики утверждают, что регулярные небольшие дозы спиртного предотвращают развитие болезни Альцгеймера

Специалисты американского университета в Рочестере утверждают, что употребление небольшого количества алкоголя способствует снижению риска болезни Альцгеймера. По мнению медиков, спиртное оказывает благоприятный эффект на глимфатическую систему, которая очищает центральную нервную систему млекопитающих от продуктов жизнедеятельности. Статья,



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Алкоголь

Медики утверждают, что регулярные небольшие дозы спиртного предотвращают развитие болезни Альцгеймера

Специалисты американского университета в Рочестере утверждают, что употребление небольшого количества алкоголя способствует снижению риска болезни Альцгеймера. По мнению медиков, спиртное оказывает благоприятный эффект на глимфатическую систему, которая очищает центральную нервную систему млекопитающих от продуктов жизнедеятельности.

Статья, обосновывающая это утверждение опубликована в журнале Scientific Reports. Глимфатическая система была открыта в 2012 году в ходе эксперимента на мышах.

Ее работа основана на закачке ликвора (спинномозговой жидкости) в ткани мозга и последующем его удалении вместе с рядом белков и других соединений, которые могут участвовать в развитии деменции и других патологических состояний.

Оказалось, что употребление большого количества алкоголя в течение длительного времени негативно влияет на функции глимфатической системы, что выражается в росте количества маркеров воспаления в астроцитах – клетках, являющихся ключевыми регуляторами закачки ликвора.

Однако низкие дозы спиртных напитков (0,5 грамма на килограмм массы тела в день) усиливали эффективность системы у грызунов по сравнению с мышами из контрольной группы.

По словам ученых, данные доказывают, что небольшое и умеренное потребление алкоголя уменьшают риск развития слабоумия, тогда как чрезмерное пристрастие к спиртному негативно влияет на когнитивные способности.

Джерело: Подробности