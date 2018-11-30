Укрепление иммунитета и профилактика диабета: Четыре полезных свойства лукового сока



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Самый обычный луковый сок обладает массой ценнейших преимуществ для нашего здоровья

Лук используют не только при приготовлении кулинарных блюд, но и в народной медицине. О наиболее впечатляющих свойствах лука рассказали эксперты из Дании.

Укрепляет иммунитет . В луке содержится селен, благодаря чему сок этого овоща укрепляет иммунитет. Селен способен усилить иммунную реакцию и также помочь подавить ее в том случае, если она является избыточной. Имеющие дефицит селена иммунные клетки более уязвимы перед окислением.

. В луке содержится селен, благодаря чему сок этого овоща укрепляет иммунитет. Селен способен усилить иммунную реакцию и также помочь подавить ее в том случае, если она является избыточной. Имеющие дефицит селена иммунные клетки более уязвимы перед окислением. Полезен для здоровья глаз . Антимикробные свойства, присутствующие в фантастическом луковом соке, помогают бороться с инфекциями глаз вроде коньюктивита и блефарита. Исследования показывают, что сок подавляет эффект роста глазной флоры. А значит, употреблять луковый сок полезно для зрения. Наконец, он защищает от катаракты.

. Антимикробные свойства, присутствующие в фантастическом луковом соке, помогают бороться с инфекциями глаз вроде коньюктивита и блефарита. Исследования показывают, что сок подавляет эффект роста глазной флоры. А значит, употреблять луковый сок полезно для зрения. Наконец, он защищает от катаракты.

Защищает от диабета. В луковом соке содержится большое количество антиоксидантов, помогающих сдерживать уровень сахара в крови. Именно поэтому сок полезен для диабетиков, он также способен увеличить скорость метаболизма. Лука содержат небольшое количество калорий.

Предотвращает рак. Одно из наиболее ценных свойств лука для здоровья человека. В нём имеются многочисленные противораковые компоненты, включая антоцианины, кверцетин и фосфорорганические соединения, которые противостоят злокачественным новообразованиям. Если верить исследованиям, эти компоненты предотвращают многие разновидности рака. Кверцетин также снижает риск опухолей легких и мозга. Наконец, лук насыщен клетчаткой, что позволяет бороться с раком кишечника. Лук уничтожает опухолевые клетки, что тоже следует считать одним из полезных его свойств.

Джерело: Medikforum.ru