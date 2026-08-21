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СБУ викрила агента російської розвідки у спецпідрозділі Нацгвардії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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СБУ викрила агента російської розвідки у спецпідрозділі Нацгвардії
Наступним завданням агента мало стати виготовлення саморобного вибухового пристрою
фото: СБУ

Офіцер передавав росіянам службову інформацію та підпалив військовий автомобіль

Служба безпеки України викрила агента російської воєнної розвідки у спецпідрозділі Національної гвардії України. Офіцера, який командував групою спеціального призначення, затримали в Одесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву СБУ.

За даними слідства, чоловік передавав російській розвідці службову інформацію про роботу свого підрозділу на передовій та в тилу. Зокрема, він надав російським спецслужбам дані для входу до власного облікового запису у відомчій інформаційній системі Нацгвардії. Таким чином росіяни могли отримати доступ до закритої інформації про планування та проведення бойових операцій, а також управління особовим складом спецпідрозділу.

У СБУ зазначають, що діяльність агента документували ще на початковому етапі. Після проведення заходів для захисту секретної інформації правоохоронці затримали його за місцем проживання в Одесі. Крім передачі службових відомостей, чоловік виконував і інші завдання російської розвідки. Зокрема, він підпалив військовий автомобіль в одному з портових міст та зняв загоряння на телефон.

За оперативними даними, наступним завданням агента мало стати виготовлення саморобного вибухового пристрою. Його планували передати кур’єру для подальшого здійснення теракту на півдні України. Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон, ноутбук та інші носії інформації. За даними СБУ, на них зберігалися докази співпраці чоловіка з російською воєнною розвідкою.

Слідчі СБУ повідомили офіцеру про підозру за частиною другою статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Варто нагадати, що в Австралії заарештовано російського шпигуна, який служив у ЗСУ і міг здавати позиції наший військ. 

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Теги: СБУ кримінал ГРУ

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