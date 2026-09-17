Серіал «Монстр: Історія Ліззі Борден»: деталі трилеру про реальне вбивство з історії США

Антологія «Монстр» є однією з найуспішніших кримінальних антологій від Netflix

Актори із попередніх частин антології «Монстр» зʼявляться в новому сезоні

17 вересня на Netflix відбудеться премʼєра серіалу «Монстр: Історія Ліззі Борден». Серіал розкриє подробиці одного з найгучніших злочинів у США. Детальніше читайте у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні премʼєри вересня 2026 року.

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Сюжет нового серіалу «Монстр: Історія Ліззі Борден»

Вийшов серіал «Монстр: Історія Ліззі Борден» фото: ryanmurphyproductions/ Instagram

Дата виходу: 17 вересня

17 вересня Платформа: Netflix

Netflix Жанр: кримінальна драма, трилер, історична драма, горор

кримінальна драма, трилер, історична драма, горор У ролях: Елла Бітті, Вікі Кріпс, Чарлі Ганнем, Ребекка Голл, Біллі Лурд, Джессіка Барден, Сара Полсон

«Монстр: Історія Ліззі Борден» – це четвертий сезон антології «Монстр», створеної сценаристами Раяном Мерфі та Ієном Бреннаном. Сюжет розгортається навколо Ліззі Борден, яку звинуватили у вбивстві батька та мачухи. За основу серіалу взято реальну історію.

4 серпня 1892 року Ендрю Бордена та його дружину Еббі знайшли мертвими у власному будинку у Фолл-Рівері, штат Массачусетс. У подвійному вбивстві звинуватили 32-річну Ліззі Борден. У 1893 році суд присяжних виправдав жінку, але справа залишилася нерозкритою, що зробило цей злочин одним із найвідоміших в історії криміналу США.

фото: скриншот Netflix/YouTube

Однак серіал розкриє не лише цю історію, але й життя Ліззі Борден у суворій родині. Разом із дівчиною зʼявляється її служниця Бріджит «Меггі» Салліван. Вони обидві почуваються заручницями будинку, де змушені терпіти приниження та жорстокість. Згодом зближуються, що призводить до неочікуваних наслідків.

«Монстр: Історія Ліззі Борден»

Новий сезон «Монстр: Історія Ліззі Борден» складатиметься з восьми епізодів. Всі серії вийдуть на Netflix одночасно 17 вересня.

Подробиці антології «Монстр»

Перші три історії антології «Монстр» фото: ryanmurphyproductions/ Instagram

Нині «Монстр» зберігає своє місце у списку найкращих кримінальних антологій від Netflix. Попередні частини антології «Монстр» розповідали про історії серійного вбивцю Джеффрі Дамера, братів Лайла та Еріка Менендесів, а також Еда Гейна.

Зокрема, перший сезон про Джеффрі Дамера за перші 60 днів після виходу подолав позначку в один мільярд годин перегляду. Серіал також отримав 13 номінацій на премії «Еммі». Акторка Нісі Неш-Беттс здобула нагороду за найкращу жіночу роль другого плану за роль сусідки Дамера Гленди Клівленд.

Ще один сезон про братів Менендесів також мав успіх, він отримав 11 номінацій на «Еммі». Водночас «Історія Еда Гейна» за перші три дні після премʼєри зібрала 12,2 млн переглядів та здобула сім номінацій на «Еммі» 2026 року.

Каст серіалу «Монстр: Історія Ліззі Борден»

Елла Бітті

Елла Бітті зіграє у трилері «Монстр: Історія Ліззі Борден» фото: скриншот Netflix/YouTube

Головну роль Ліззі Борден виконала Елла Бітті, донька акторів Воррена Бітті та Аннетт Бенінг. Для молодої акторки роль у «Монстрі» стала найбільшим телевізійним проєктом у її карʼєрі.

Вікі Кріпс

Вікі Кріпс зіграла у серіалі «Монстр: Історія Ліззі Борден» фото: скриншот Netflix/YouTube

Люксембурзька акторка Вікі Кріпс зіграла Бріджит «Меггі» Салліван, служницю в родині Борденів. Грала у стрічках «Корсет», «Примарна нитка» , «До кінця світу» та інших.

Чарлі Ганнем

Чарлі Ганнем повернуся до антології «Монстр» в новій ролі фото: скриншот Netflix/YouTube

Чарлі Ганнем отримав у новому сезоні незвичну для антології роль. У третьому сезоні «Монстра» актор зіграв серійного вбивцю Еда Гейна. Однак у четвертому він повернувся в ролі батька Ліззі, Ендрю Бордена. Відомий за ролями у фільмах «Король Артур: Легенда меча», «Метелик» та серіалі «Сини анархії».

Ребекка Голл

Ребекка Голл зіграла Еббі Борден фото: скриншот Netflix/YouTube

Ребекка Голл зіграла Еббі Борден, мачуху Ліззі та дружину Ендрю Бордена. Акторка відома за фільмами «Престиж», «Місто» та «Годзілла проти Конга». Також у новому сезоні зіграють Біллі Лурд, Джессіка Барден та Сара Полсон. Ці зірки зʼявляться в антології вперше.

Нагадаємо, 16 вересня відбулася премʼєра серіалу «Ніглі», який стане першим спінофом бойовика «Річер» про ексслідчого Джека Річера. За сюжетом серіалу «Ніглі» будуть розкриті другорядні герої «Річера», який був знятий за серією романів Лі Чайлда про колишнього військового слідчого Джека Річера, його грає актор Алан Рітчсон. Тож у новому серіалі у вирі головна подія опиниться соратниця Джека Річера, Френсіс Ніглі, яку зіграє акторка Марія Стен.