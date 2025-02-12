Син Ілона Маска здивував Трампа поведінкою у Білому домі

Син Ілона Маска зірвав пресконференцію Дональда Трампа

Незвичайна сцена розгорнулася в Овальному кабінеті Білого дому під час спільної заяви Дональда Трампа та Ілона Маска. Поки політики обговорювали реформу держапарату, всю увагу публіки перетягнув чотирирічний син Маска – X Æ A-Xii. Про це пише Bild.

Хлопчику явно набридли розмови про демократію та витрати бюджету, тому він вирішив зайняти себе по-своєму: будував гримаси, чіпав обличчя батька, перебивав його і навіть щось прошепотів Трампу на вухо, на що той відповів з усмішкою. У якийсь момент маленький Маск взагалі захопився дослідженням свого носу. При цьому така поведінка явно дивувала Трампа.

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Ілон Маск уже не раз з'являвся із сином на офіційних заходах, і це не випадково. Мільярдер переконаний, що світ стикається з кризою народжуваності і регулярно закликає людей заводити більше дітей. Сам він – батько 12 дітей від трьох різних жінок.

Нагадаємо, учора, 11 лютого, президент США Дональд Трамп підписав указ, який зобов'язує чиновників відомств розробити плани масштабних скорочень федеральної робочої сили, а також розширює повноваження мільярдера Ілона Маска і його команди затверджувати, яких службовців наймати.