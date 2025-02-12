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Трамп розширив повноваження Ілона Маска

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Трамп розширив повноваження Ілона Маска
Новий указ Трампа надає Департаменту урядової ефективності на чолі з Маском широкі повноваження щодо формування структури державної служби
фото: dpa

Департаменти виконавчої влади повинні будуть отримувати схвалення від команди Маска на наймання нових службовців

Учора, 11 лютого, президент США Дональд Трамп підписав указ, який зобов'язує чиновників відомств розробити плани масштабних скорочень федеральної робочої сили, а також розширює повноваження мільярдера Ілона Маска і його команди затверджувати, яких службовців наймати. Про це повідомляє The New York Times.

Новий указ надає так званому Департаменту урядової ефективності (DOGE) на чолі з Маском широкі повноваження щодо формування структури державної служби, оскільки адміністрація Трампа намагається різко скоротити кількість чиновників, які працюють у федеральному уряді. Тепер департаменти виконавчої влади повинні будуть отримувати схвалення від команди Маска на наймання нових службовців. Винятки передбачені лише для військовослужбовців і відомств, які займаються питаннями імміграції, охорони правопорядку та громадської безпеки.

Кожному федеральному відомству, за деякими винятками, буде дозволено наймати не більше одного працівника на кожних чотирьох працівників, які звільняються. Прийняття нових кадрів повинно відбуватися за погодженням з керівником команди DOGE. В указі також сказано, що агентства не повинні заповнювати кар'єрні посади, які команда Маска вважає непотрібними, якщо тільки керівник агентства, який не є членом команди Маска, не вирішить, що ці посади повинні бути заповнені.

Трамп підписав цей указ незадовго до того, як разом із Маском провів зустріч із журналістами в Овальному кабінеті, захищаючи радикальну перебудову уряду. Маск стверджував, що зміни підуть на користь громадськості.

Бізнесмен вказав на дефіцит бюджету країни, який перевищив 1,8 трильйона доларів минулого фінансового року, і заявив про високі платежі за відсотками обслуговування державного боргу. На запитання про те, що, на думку деяких критиків, Маск організував захоплення уряду, мільярдер відповів, що «американці проголосували на виборах президента, Палати представників і Сенату за велику реформу уряду», за порядок денний, про який Трамп говорив на кожному своєму мітингу.

Новий указ Трампа доручив федеральним відомствам розпочати розробку планів масштабного скорочення персоналу. За останні кілька тижнів деякі керівники відомств вже попередили про майбутні скорочення і закликали федеральних службовців серйозно розглянути пропозицію адміністрації Трампа подати у відставку зі збереженням заробітної плати до кінця вересня. Хоча термін дії цієї пропозиції мав закінчитися минулого тижня, зараз програма звільнень із «компенсацією» призупинена, доки федеральний суддя не винесе рішення щодо її законності.

Видання нагадало, що Маск пожертвував сотні мільйонів доларів, щоб сприяти перемозі Трампа на виборах 2024 року, і відтоді став одним із найближчих союзників президента США, отримавши сильний вплив. Новий указ Трампа став черговим кроком, спрямованим на зміцнення повноважень команди Маска. У день інавгурації Трамп підписав указ про офіційне створення Департаменту урядової ефективності та наділив його повноваженнями призначати співробітників у федеральних установах. За перші три тижні роботи нової адміністрації Трампа команда Маска «втрутилася» у щонайменше 19 відомств, де почала формувати програми зі скорочення працівників.

Як повідомляв «Главком», Трамп має намір скоротити мільярди доларів з бюджету Пентагону, назвавши це наступним етапом спецдержслужбовця Ілона Маска для оптимізації державних витрат.

До слова, Ілон Маск підтримав закриття медіа-проєктів «Голос Америки» (Voice of America) і «Радіо Свобода» (Radio Free Europe/Radio Liberty), що фінансуються урядом США.

Раніше Маск назвав Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) злочинною організацією.

Як відомо, рішення президента Трампа про призупинення допомоги іншим країнам та фактичну ліквідацію Агентства з міжнародного розвитку (USAID) викликало обурення серед американської громадськості. Дві найбільші профспілкові організації – Американська організація дипломатичної служби та Федерація державних службовців – подали позов проти адміністрації Трампа, звинувативши президента у неконституційних та незаконних діях.

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Теги: Дональд Трамп Ілон Маск США

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