Джонсон раніше працював у The Daily Telegraph як кореспондент та колумніст

Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон є кандидатом на посаду головного редактора щоденної газети The Daily Telegraph. Про це пише Sky News.

Зазначається, що колишній міністр фінансів Британії, консерватор Надім Захаві має намір придбати The Telegraph та призначити Бориса Джонсона головним редактором видання. Це питання вже нібито порушували під час переговорів Захаві з потенційними інвесторами.

Водночас джерело, наближене до Джонсона, наполягало, що жодної угоди не було досягнуто і жодних офіційних переговорів не відбувалося, хоча й визнало, що ця ідея «літала в повітрі».

У виданні також зауважили, що Джонсон, який зараз пише колонки для The Daily Mail, раніше працював у The Daily Telegraph як кореспондент у Брюсселі, а потім – як високооплачуваний колумніст.

«Він все ще з великою любов'ю ставиться до Telegraph», – прокоментувала людина з близького оточення експрем'єр-міністра.

Колишній міністр фінансів, який пішов у відставку перед загальними виборами, зараз розглядає пропозицію про покупку The Telegraph і The Spectator – власність на обидва видання планувала оформити медіакомпанія RedBirdIMI, яка базується в Об’єднаних Арабських Еміратах, однак минулого року угоду заблокував британський парламент. Відтоді доля видань залишається невизначеною.

До слова, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон різко поставив на місце лідера і співзасновника партії «Реформувати Сполучене Королівство» («партія Brexit») Найджелу Фараджу, який звинуватив Захід у провокації Росії до війни проти України.