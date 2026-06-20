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«Я не маю іншого вибору». Кучма слідом за Зеленським відмовився від польського ордена

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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«Я не маю іншого вибору». Кучма слідом за Зеленським відмовився від польського ордена
Рішення Леонід Кучма ухвалив після позбавлення президентом Польщі нагороди Володимира Зеленського
фото: Дарка Оліфер/Facebook

Експрезидент України висловив упевненість, що нинішній крок Навроцького не перекреслить дружби між державами

Експрезидент України (1994 – 2005 роки) Леонід Кучма відмовився від польського ордена Білого Орла, яким був нагороджений 1997 року. Як інформує «Главком», заяву колишнього глави держави опублікувала прессекретарка його фонду Дарка Оліфер.

Рішення Леонід Кучма ухвалив після позбавлення президентом Польщі Каролем Навроцьким цієї нагороди Володимира Зеленського.

«Я не маю іншого вибору». Кучма слідом за Зеленським відмовився від польського ордена фото 1

«Протягом всього свого президентства я вважав вибудову дружніх відносин з Польщею одним із своїх головних пріоритетів. Разом з моїм колегою Алєксандром Квасьнєвським ми докладали максимум зусиль для цього. Ми приділяли особливу увагу вирішенню історичних проблем у відносинах між нашими народами, результатом чого стала наша спільна заява 2003 року про їхнє примирення. Прощаємо і просимо прощення – саме цей принцип ми з президентом Квасьнєвським розробили за духовного посередництва великого поляка, Папи Івана Павла Другого», – зауважив Кучма.

Експрезидент України також висловив упевненість, що нинішній крок Навроцького не перекреслить дружби між державами.

«Але сьогодні я не маю іншого вибору, ніж відмовитися від високого польського ордену. Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати.

Я вірю у те, що дружба та союзницькі відносини між Україною та Польщею збережуться. Але сьогодні я відчуваю сум і тривогу. Одна справа – коли нападає ворог. Зовсім інша – коли ворожнеча розводить друзів. А ще страшніше – якщо цим друзям ще й загрожує спільна небезпека.

Ми маємо пам'ятати історію. Однак минуле не може бути важливішим за майбутнє. Пекучий, гострий, але фантомний біль давньої трагедії не повинен осліплювати настільки, щоб не бачити реальну, теперішню загрозу імперської сили на Сході, яка раніше вже позбавляла державності обидва наші народи та не приховує намірів спробувати зробити це знову.

Україна і Польща потрібні одна одній як ніколи раніше. Політики обох країн мають усвідомлювати це. Я сподіваюся на їхню мудрість», – ідеться у заяві Леоніда Кучми.  

Як відомо, ордени Білого Орла мають також колишні президенти України Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від «культу тоталітаризму та насильства».

Після цього кроку очільник МЗС України Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Боднар та очільник Офісу президента Кирило Буданов оголосили, що повернуть видані їм польські нагороди.

Водночас колишній перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін висловився проти хвилі повернення польських державних нагород українськими посадовцями. На його думку, такі кроки можуть ускладнити відносини між Києвом і Варшавою та принести вигоду лише Росії.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

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Теги: Петро Порошенко Польща Віктор Ющенко Леонід Кучма Україна президент орден Кароль Навроцький

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