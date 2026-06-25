Мер Львова обіцяє подати до суду на Ярослава Качинського

Андрій Садовий заперечив звинувачення лідера польської опозиції та заявив, що той поширив неправдиву інформацію

Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на заяви лідера польської опозиційної партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського, який розкритикував його нібито участь у Конференції з відновлення України (URC2026) у польському Гданську. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Садового.

Мер Львова написав, що у день проведення конференції він перебував не у Гданську, а в німецькому Дюссельдорфі. «Сьогодні мене в Гданську немає. Адже я вже працюю в Дюссельдорфі, де завтра разом із мером міста підпишемо угоду про приєднання Дюссельдорфа до мережі UNBROKEN Cities», – написав Садовий.

Водночас він подякував Польщі та Гданську за організацію конференції та зазначив, що напередодні Львів провів окремий Lviv Resilience Day. «Разом із партнерами з усієї Європи ми підписали шість нових угод та залучили понад €2,5 млн підтримки для нашого міста», – повідомив міський голова.

Окремо Садовий відповів на заяви Качинського про нібито заборгованість перед польською компанією. За його словами, йдеться про підрядника, який не виконав своїх зобов'язань із будівництва сміттєпереробного заводу.

«За всі фактично виконані роботи компанія отримала понад €30 млн . За роботи, які не були виконані, Львів не платив. У цьому немає нічого дивного – саме так працюють договори», – наголосив він.

Садовий також заявив, що через безпідставні звинувачення, ймовірно, настав час звернутися до суду. «Тому за подібні безпідставні звинувачення вже, мабуть, час звертатися до суду», – написав мер Львова.

Нагадаємо, раніше лідер партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський розкритикував нібито участь Андрія Садового у Конференції з відновлення України в Гданську. Він заявив, що «на цій конференції присутній міський голова Львова» та звинуватив його у несплаті польській компанії за виконані роботи.

До слова, Львівська міська рада ще раніше офіційно розірвала договір із польською компанією Control Process S.A., яка мала збудувати сміттєпереробний завод. У міськраді пояснили це систематичним невиконанням підрядником умов контракту та зривом графіків будівництва. Директор комунального підприємства «Зелене місто» Олександр Єгоров заявив, що компанія також не виконувала приписи інженера та не реагувала на зауваження, через що угоду було припинено.