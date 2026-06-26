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Експринц Ендрю втратив один з королівських привілеїв: подробиці

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Експринца Ендрю позбавили королівської розваги
фото: Reuters

Експринца виключили зі списку VIP-персон королівської родини

Експринц Великої Британії Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, який втратив свої титули через зв’язки зі злочинцем Джеффрі Епштейном, був позбавлений ще одного привілею членів королівської родини. Про це пише «Главком» із посиланням на Hello!

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор втратив можливість відвідувати головний басейн Великої Британії у Букінгемському палаці. Брата короля виключили зі списку VIP-персон, які можуть відпочивати в королівському басейні.

Це місце не лише для відпочинку. Річ у тім, що у цьому басейні проводили час покійна королева Єлизавета, коли була ще принцесою, та її сестра, принцеса Маргарет. Зокрема, це місце відвідує вся королівська родина, басейн був побудований ще у 1938 році. 

Як відомо, це не перший басейн, куди тепер заборонено навідуватися експринцу Ендрю. У його будинку Роял-Лодж також був басейн, однак він втратив свої володіння.

Як розповідав «Главком», брат короля Великої Британії Чарльза III експринц Ендрю переїхав жити на ферму. Експринц був вимушений переїхати до більш скромного житла після арешту за підозрою у зловживанні службовим становищем. Поліція також розглядала звинувачення проти експринца через його зв'язки зі злочинцем та педофілом Джеффрі Епштейном.

Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз III позбавив свого молодшого брата Ендрю титулу принца та наказав йому залишити маєток поблизу Віндзорського замку. Таке рішення стало покаранням за його зв’язки з американським сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

До слова, уряд Великої Британії на прохання короля Чарльза III працює над позбавленням експринца Ендрю Маунтбеттен-Віндзора звання віцеадмірала – останнього почесного військового звання. Брата короля звинувачували у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Джеффрі Епштейном.

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Теги: скандал Король Чарльз III Велика Британія Принц Ендрю

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