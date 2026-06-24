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Джей Ді Венс опинився в центрі уваги через дивну поведінку з вагітною дружиною (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Джей Ді Венс став гостем подкасту Уші Венс «Час розповідей з другою леді»
фото: скриншот із відео

Уша та Джей Ді Венс одружені вже понад десять років. Подружжя має трьох дітей та чекає на четверту

Віцепрезидент США Джей Ді Венс опинився в центрі уваги через вірусне відео з другою леді США Ушею Венс. У мережі тривають обговорення дивної поведінки Венса з його вагітною дружиною. Про це розповідає «Главком» із посиланням на The Daily Beast.

Що сталося на подкасті Уші Венс

Джей Ді Венс відвідав подкаст своєї дружини Уши Венс «Час розповідей з другою леді»
Джей Ді Венс відвідав подкаст своєї дружини Уши Венс «Час розповідей з другою леді»
фото: скриншот із відео

Джей Ді Венс став гостем подкасту Уші Венс «Час розповідей з другою леді». Фрагмент відео, який розлетівся мережею, починається зі звичного привітання другої леді, де вона представила свого чоловіка глядачам.

«З власного досвіду я знаю, що сьогоднішній спеціальний читач обожнює читати дітям. Адже я щодня бачу, як він читає книги нашим дітям. Саме так. Сьогоднішній спеціальний читач – це мій чоловік, віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс. Дякую, що приєднався до нас сьогодні, коханий», – сказала друга леді США.

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Джей Ді Венс також привітався з дружиною: «Звісно. Радий тебе бачити». Після своїх слів він двічі поплескав Ушу Венс по коліну. Саме цей момент здивував користувачів.

Реакція мережі на поведінку Джей Ді Венса

Для глядачів жест Венса виявився дивним. Користувачі звернули увагу на те, що привітання подружжя Венсів було схоже на зустріч двох друзів, а не закоханих.

  • «Ніщо так не символізує «щасливий шлюб», як привітання власної дружини так, ніби ти щойно її зустрів».
  • «За все моє життя, сповнене неохочої гетеросексуальності, жоден чоловік так не плескав мене по коліну. Ви не переконаєте мене, що ці люди знають, яку каву замовляє партнер, не кажучи вже про те, що вони були в інтимних стосунках», – написала одна користувачка Х.
Демократ Майк Нелліс прокоментував дивну поведінку Джей Ді Венса
Демократ Майк Нелліс прокоментував дивну поведінку Джей Ді Венса
фото: скриншот Х

Демократ Майк Нелліс звернув увагу на реакцію Уші Венс. На його думку, друга леді також здивувалася вчинку свого чоловіка.

  • «Вираз обличчя Уші Венс, коли Джей Ді торкається її коліна – це справжній крик про допомогу, якщо я коли-небудь бачив такий», – написав Майк Нелліс.
  • «Чорт забирай. Цей болісно незручний момент з Джей Ді Венсом набирає популярності в мережі. Навіть під час переговорів з Іраном я бачив більше хімії. Цей хлопець ніколи не стане президентом», – зауважив противник руху MAGA Джо Галліна.

До слова, Уша та Джей Ді Венс одружені вже понад десять років. Подружжя має трьох дітей та чекає на четверту.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс та його дружина Уша у квітні приїздили до Угорщини, аби підтримати прем’єр-міністра Віктора Орбана напередодні виборів у країні. Відео їхнього виходу з літака викликало жваве обговорення у соцмережах. На кадрах видно, як подружжя спускається трапом: Венс іде позаду вагітної дружини та не подає їй руки.

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Теги: Джей Ді Венс США гумор

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