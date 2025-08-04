YouTube тестує нові функції для кращого просування каналів

YouTube тестує функцію співавторів для просування каналів

YouTube розпочав тестування нової функції, яка дозволить авторам контенту додавати співавторів до своїх відео. Цей інструмент має на меті покращити просування каналів та збільшити взаємодію між аудиторіями різних авторів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Engadget.

Нова функція схожа на опцію спільних публікацій, яка вже давно існує в Instagram і TikTok. Тепер головний автор відео зможе вказати інших співавторів, і їхні імена відображатимуться на сторінці каналу разом із його власним. Якщо кількість співавторів буде великою, на мобільній версії з'явиться напис «…та інші», що дозволить переглянути повний список усіх причетних до створення контенту, з можливістю одразу на них підписатися.

Процес додавання співавтора буде простим: основний автор надсилає запрошення, яке співавтор повинен підтвердити. Наразі невідомо, чи матимуть співавтори доступ до розширеної статистики відео, яка доступна головному автору.

Нагадаємо, Французький уряд звернувся до національного регулятора Arcom зі скаргою на платформу TikTok через новий небезпечний тренд, який популяризує сонячні опіки. Це вже не перша спроба Франції вплинути на політику модерації контенту в соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Міністр охорони здоров’я Яннік Нойдер та міністр цифрових технологій Клара Чаппаз у спільному листі до регулятора заявили, що в TikTok зростає кількість відео, де молоді дівчата діляться порадами, як отримати «зморшки від опіків» або «зморшки від засмаги» на шиї шляхом надмірного перебування на сонці.