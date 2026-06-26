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Новий пакет санкцій ЄС проти Росії зіткнувся з опором двох країн

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Новий пакет санкцій ЄС проти Росії зіткнувся з опором двох країн
Франція та Італія розкритикували частину нового пакета санкцій
фото: «Радіо Свобода»

Франція та Італія засумнівалися в окремих обмеженнях, побоюючись їхніх наслідків для візової політики Євросоюзу

Франція та Італія висловили застереження щодо окремих положень нового, 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. Зокрема, Париж і Рим не підтримали запропонований механізм заборони на в'їзд до ЄС для колишніх російських військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Розбіжності щодо механізму санкцій

Як зазначають джерела видання, Франція та Італія не виступають проти недопущення до Європейського Союзу колишніх російських військових. Водночас вони вважають, що чинна редакція документа може фактично відкрити шлях до ширшої заборони на в'їзд для громадян Росії.

Крім того, Париж і Рим переконані, що подібні обмеження доцільніше запроваджувати через візову політику, а не в межах санкційного режиму.

Ще одним предметом дискусії стало практичне застосування нових правил. За словами співрозмовників агентства, запропонований механізм покладає на кожну державу-члена ЄС обов'язок самостійно визначати, чи брала конкретна людина участь у бойових діях. На думку Франції та Італії, зробити це на практиці буде непросто.

Дискусія навколо цінової стелі на нафту

Окрім цього, суперечки виникли навколо механізму обмеження ціни на російську нафту. Торік Європейський Союз погодив плаваючу формулу, відповідно до якої гранична ціна мала бути на 15% нижчою за середню ринкову вартість російської нафти марки Urals.

Проте через різке зростання світових цін на нафту, спричинене війною між Іраном та США, після липневого перегляду максимальна ціна могла б зрости щонайменше до $65 за барель. Це вище за попередню межу у $60 та значно більше за нинішній рівень у $44,10. Наразі європейські чиновники розглядають два варіанти: залишити граничну ціну без змін або повернути її до позначки $60 за барель.

Новий пакет санкцій також передбачає скорочення доходів Росії від експорту енергоносіїв, запровадження нових обмежень проти банків, операторів криптовалют і танкерів, які допомагають обходити чинні санкції. Крім того, документ пропонує поширити санкційний режим на судна, що перевозять російський скраплений природний газ, аби не допустити створення нової «тіньової» флотилії для його експорту.

Водночас частина держав-членів ЄС наполягає на тривалішому перехідному періоді для запровадження цих обмежень. Окремі країни також висловили занепокоєння щодо планів обмежити імпорт деяких видів російської рибної продукції.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін раніше заявив, що західні санкції нібито пішли Росії на користь. За його словами, запроваджені обмеження створили додаткові можливості для розвитку окремих галузей російської економіки, зокрема авіабудування.

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Теги: Франція Італія санкції росія

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