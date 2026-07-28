ООН попередила про повернення епідемії ВІЛ: у чому причина

Ціль побороти СНІД до 2030 року відходить все далі

Світові витрати на боротьбу з ВІЛ торік скоротилися майже на п'яту частину – це найнижчий рівень фінансування за майже два десятиліття. У Об'єднаній програмі ООН з ВІЛ/СНІД (UNAIDS) попередили, що це загрожує поверненням епідемії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Фінансування впало на 18% – до $7,3 млрд у 2025 році. Це загрожує розвернути прогрес, який до цього довів кількість нових випадків ВІЛ та смертей від СНІДу до найнижчого рівня за понад 30 років. Торік ВІЛ заразилися близько 1,2 млн людей.

«Міжнародна спільнота вступила в період глибоких політичних і фінансових потрясінь, що загрожує десятиліттям важко здобутих досягнень у боротьбі з ВІЛ. Без відновлення зобов'язань і дій світ ризикує зіткнутися з поверненням епідемії ВІЛ», – йдеться у 60-сторінковому звіті UNAIDS, оприлюдненому на початку Міжнародної конференції зі СНІДу в Бразилії.

Роль США та наслідки скорочень

До повернення президента США Дональда Трампа до Білого дому в січні 2025 року Вашингтон забезпечував 75% міжнародного фінансування боротьби з ВІЛ. Того ж місяця він тимчасово призупинив усе фінансування програм проти ВІЛ, а за кілька днів відновив лише життєво важливу допомогу – більшість профілактичних програм так і лишилися урізаними.

Скорочення закордонного фінансування частково компенсувало зростання внутрішніх витрат країн, тож загальний обсяг ресурсів на боротьбу з ВІЛ знизився на 6%. Проте впоратися змогли не всі уряди: найбільше просіли програми профілактики в країнах Африки на південь від Сахари, на які припадає близько половини нових випадків зараження у світі. За даними Камеруну, Нігерії та Замбії, кількість людей, які отримують доконтактну профілактику (PrEP), впала більш ніж наполовину.

«Фінансові збої серйозно вдарили по профілактиці, тестуванню та ключових складових лікування ВІЛ, зокрема по мережі послуг, орієнтованих на громади, які охоплюють найбільш вразливих людей», – йдеться у звіті.

У документі також повторюється, що глобальна ціль побороти СНІД до 2030 року відхиляється від графіка дедалі сильніше – через нестачу фінансування та інші кризи, зокрема спалахи Еболи.

Що це означає для України

Глобальне недофінансування зачіпає й Україну, яка воює з Росією та має обмежені ресурси системи охорони здоров'я. Ще на початку 2025 року Вашингтон тимчасово зупинив усі проєкти USAID в Україні, а згодом ішлося про намір майже вдвічі скоротити спільний бюджет Держдепартаменту та USAID на 2026 рік. Частину програм допомоги іншим країнам під тиском Конгресу планують відновити, однак загальний тренд на зниження фінансування залишається.

До цього долучилася й Британія: вона урізала внесок до Глобального фонду на £150 млн і планує скоротити видатки на глобальні програми охорони здоров'я приблизно вполовину в 2026–2029 роках.



Для України, де через війну є значна кількість переселенців і пошкоджена медична інфраструктура, безперебійна робота програм тестування та антиретровірусної терапії лишається одним із головних інструментів стримування інфекції всередині країни. Скорочення підтримки західних партнерів створює для цієї системи додатковий тиск в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, про загрозу нової епідемії ВІЛ раніше попереджала заступниця виконавчого директора UNAIDS Крістін Стеглінг, пояснюючи кризу урізанням фінансування з боку США та Великої Британії.