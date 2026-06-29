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В Українці чоловік до смерті побив співмешканку через ревнощі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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В Українці чоловік до смерті побив співмешканку через ревнощі
Підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення
фото: Національна поліція України

35-річний чоловік під час конфлікту завдав цивільній дружині множинних ударів, від чого остання померла

У місті Українка Обухівського району 35-річний чоловік під час конфлікту завдав своїй 40-річній співмешканці численних ударів, від яких жінка померла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

«У місті Українка 35-річний чоловік під час конфлікту завдав цивільній дружині множинних ударів, від чого остання померла. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Як розповіли у поліції Київської області, до Обухівського районного управління поліції звернулася місцева жителька із повідомленням про те, що виявила в квартирі тіло жінки без ознак життя.

Правоохоронці встановили, що за місцем проживання під час спільного вживання алкогольних напоїв між зловмисником та 40-річною співмешканкою через ревнощі виник конфлікт. Під час сварки кривдник завдав потерпілій тілесних ушкоджень руками в область обличчя та голови. Внаслідок отриманих травм постраждала померла. 

Поліцейські оперативно затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та доправили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України). У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області поліцейські затримали 58-річного чоловіка, який під час сварки на ґрунті ревнощів жорстоко вбив свою 64-річну співмешканку. Трагедія сталася в селі Музичі. За даними слідства, цивільне подружжя вживало алкогольні напої за місцем тимчасового проживання. Під час застілля між ними спалахнув конфлікт через ревнощі. У розпалі сварки чоловік схопив сокиру та завдав її ріжучою частиною щонайменше 13 ударів по ногах жінки.

До слова, у Київській області правоохоронці затримали 28-річного чоловіка за підозрою у жорстокому вбивстві неповнолітньої дівчини. Зловмисник виявився військовослужбовцем, який самовільно залишив частину (СЗЧ) і вже мав судимість за аналогічний злочин. За даними слідства, трагедія сталася вночі, коли мати дівчини пішла вживати алкоголь у компанії знайомих, залишивши трьох дітей удома самих. Під час застілля один із приятелів жінки згадав, що має давню образу на її старшу доньку.

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Теги: Київщина вбивство

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