Завдав сім ударів ножем у груди: затримано підозрюваного у вбивстві пенсіонера на Фастівщині

Жертву злочину виявила місцева жителька, яка прийшла провідати знайомого

У місті Фастів Київської області побутовий конфлікт між сусідами завершився кривавою трагедією. Під час спільного застілля 47-річний чоловік завдав старшому товаришу численних ножових поранень, від яких той помер на місці. Зловмисника вже затримали, йому загрожує тривалий термін ув'язнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Що відомо про обставини вбивства

Померлого виявила місцева жителька, яка прийшла провідати знайомого. Вона побачила у квартирі тіло чоловіка без ознак життя і негайно викликала правоохоронців. На місце події терміново прибула слідчо-оперативна група.

На місці вбивства працює слідчо-оперативна група фото: поліція Київщини

Правоохоронці встановили, що під час розпиття алкогольних напоїв між 47-річним зловмисником та його сусідом виник словесний конфлікт. Нападник схопив ніж та сім разів вдарив ним свого опонента в груди. Від отриманих травм 65-річний постраждалий помер на місці події.

«Нападник завдав сусідові сім ножових поранень у ділянку грудної клітини. Отримані травми виявилися несумісними із життям – літній чоловік помер на місці події до приїзду медиків», – зазначають у поліції.

Підозрюваний у вбивстві мав проблеми із законом та перебував у СЗЧ

Завдяки оперативним розшуковим діям правоохоронці «по гарячих слідах» встановили місцезнаходження нападника та затримали його в процесуальному порядку.

Під час перевірки особи затриманого з'ясувалися важливі деталі. Відомо, що чоловік уже раніше мав проблеми із законом. Крім того, наразі він перебуває у статусі військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину (СЗЧ).

Яке покарання загрожує зловмиснику

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, вже оголосили фігуранту про підозру.

Йому інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Досудове розслідування наразі триває, суд має обрати затриманому запобіжний захід.

Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області поліцейські затримали 58-річного чоловіка, який під час сварки на ґрунті ревнощів жорстоко вбив свою 64-річну співмешканку. Трагедія сталася в селі Музичі. За даними слідства, цивільне подружжя вживало алкогольні напої за місцем тимчасового проживання. Під час застілля між ними спалахнув конфлікт через ревнощі. У розпалі сварки чоловік схопив сокиру та завдав її ріжучою частиною щонайменше 13 ударів по ногах жінки.

До слова, у Київській області правоохоронці затримали 28-річного чоловіка за підозрою у жорстокому вбивстві неповнолітньої дівчини. Зловмисник виявився військовослужбовцем, який самовільно залишив частину (СЗЧ) і вже мав судимість за аналогічний злочин. За даними слідства, трагедія сталася вночі, коли мати дівчини пішла вживати алкоголь у компанії знайомих, залишивши трьох дітей удома самих. Під час застілля один із приятелів жінки згадав, що має давню образу на її старшу доньку.