Головна Київ Новини
search button user button menu button

Завдав сім ударів ножем у груди: затримано підозрюваного у вбивстві пенсіонера на Фастівщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Завдав сім ударів ножем у груди: затримано підозрюваного у вбивстві пенсіонера на Фастівщині
Завдяки оперативним розшуковим діям правоохоронці «по гарячих слідах» встановили місцезнаходження нападника
фото: Національна поліція України

Жертву злочину виявила місцева жителька, яка прийшла провідати знайомого

У місті Фастів Київської області побутовий конфлікт між сусідами завершився кривавою трагедією. Під час спільного застілля 47-річний чоловік завдав старшому товаришу численних ножових поранень, від яких той помер на місці. Зловмисника вже затримали, йому загрожує тривалий термін ув'язнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини

Що відомо про обставини вбивства

Померлого виявила місцева жителька, яка прийшла провідати знайомого. Вона побачила у квартирі тіло чоловіка без ознак життя і негайно викликала правоохоронців. На місце події терміново прибула слідчо-оперативна група.

На місці вбивства працює слідчо-оперативна група
На місці вбивства працює слідчо-оперативна група
фото: поліція Київщини

Правоохоронці встановили, що під час розпиття алкогольних напоїв між 47-річним зловмисником та його сусідом виник словесний конфлікт. Нападник схопив ніж та сім разів вдарив ним свого опонента в груди. Від отриманих травм 65-річний постраждалий помер на місці події.

«Нападник завдав сусідові сім ножових поранень у ділянку грудної клітини. Отримані травми виявилися несумісними із життям – літній чоловік помер на місці події до приїзду медиків», – зазначають у поліції.

Підозрюваний у вбивстві мав проблеми із законом та перебував у СЗЧ

Завдяки оперативним розшуковим діям правоохоронці «по гарячих слідах» встановили місцезнаходження нападника та затримали його в процесуальному порядку.

Під час перевірки особи затриманого з'ясувалися важливі деталі. Відомо, що чоловік уже раніше мав проблеми із законом. Крім того, наразі він перебуває у статусі військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину (СЗЧ).

Яке покарання загрожує зловмиснику

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, вже оголосили фігуранту про підозру.

Йому інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Досудове розслідування наразі триває, суд має обрати затриманому запобіжний захід.

Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області поліцейські затримали 58-річного чоловіка, який під час сварки на ґрунті ревнощів жорстоко вбив свою 64-річну співмешканку. Трагедія сталася в селі Музичі. За даними слідства, цивільне подружжя вживало алкогольні напої за місцем тимчасового проживання. Під час застілля між ними спалахнув конфлікт через ревнощі. У розпалі сварки чоловік схопив сокиру та завдав її ріжучою частиною щонайменше 13 ударів по ногах жінки.

До слова, у Київській області правоохоронці затримали 28-річного чоловіка за підозрою у жорстокому вбивстві неповнолітньої дівчини. Зловмисник виявився військовослужбовцем, який самовільно залишив частину (СЗЧ) і вже мав судимість за аналогічний злочин. За даними слідства, трагедія сталася вночі, коли мати дівчини пішла вживати алкоголь у компанії знайомих, залишивши трьох дітей удома самих. Під час застілля один із приятелів жінки згадав, що має давню образу на її старшу доньку.

Теги: Київщина вбивство кримінал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги
1 червня, 20:35
Вилучені під час обшуків бланки документів
На Київщині ліквідовано масштабну мережу підробки державних документів (фото)
3 червня, 10:27
Наслідки ворожого удару по Україні
Масована атака по Україні: чим били росіяни цієї ночі
15 червня, 08:28
Пожежа, яка виникла внаслідок удару дрона, охопила 2 тис. кв. м
Вогонь гасили всю ніч: на Київщині ліквідовано пожежу після удару «Шахеда»
12 червня, 09:00
Хостел у Вишгороді, де стався інцидент
П'яна сварка в хостелі закінчилася побиттям: потерпілий у лікарні
15 червня, 17:31
Рятувальники та аварійні служби вже залучені до ліквідації завданих пошкоджень
Нічна атака на Київщину: зафіксовано пошкодження у двох районах області
18 червня, 11:56
Правоохоронці затримали всіх підозрюваних у вбивстві, їм загрожує довічне позбавлення волі
Прив’язали до дерева та жорстоко побили: за вбивство киянина затримано п’ятьох чоловіків
24 червня, 11:24
Ділків викрили після звернення фахівців компанії «Газорозподільні мережі України», які зафіксували втручання
Втручалися в роботу лічильників світла й газу. У Києві затримано двох організаторів схеми
24 червня, 12:14
У підвалі надзвичайники виявили тіло хлопця 2003 року народження
На Київщині 23-річний чоловік загинув у погребі через ураження струмом
Вчора, 19:46

Новини

Завдав сім ударів ножем у груди: затримано підозрюваного у вбивстві пенсіонера на Фастівщині
Завдав сім ударів ножем у груди: затримано підозрюваного у вбивстві пенсіонера на Фастівщині
Нова Алея Героїв на Троєщині: чому родини захисників пишуть відмови від меморіалу
Нова Алея Героїв на Троєщині: чому родини захисників пишуть відмови від меморіалу
П’ять потрощених авто, є загибла й поранені: з’явилися деталі ДТП на Виговського (відео)
П’ять потрощених авто, є загибла й поранені: з’явилися деталі ДТП на Виговського (відео)
Нічна ДТП на Міхновського у Києві: рятувальники вирізали водія з авто (фото)
Нічна ДТП на Міхновського у Києві: рятувальники вирізали водія з авто (фото)
Київ та передмістя накрив сильний смог: дані моніторингу повітря
Київ та передмістя накрив сильний смог: дані моніторингу повітря
Негода спричинила перебої зі світлом у Києві та області
Негода спричинила перебої зі світлом у Києві та області

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Сьогодні, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua