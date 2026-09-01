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Уряд забронював телеведучого Дмитра Комарова

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Уряд забронював телеведучого Дмитра Комарова
Мінкульт підтвердив критичний статус компанії Дмитра Комарова
фото: соцмережі

Продакшн відомого телеведучого отримав підтвердження статусу критично важливого підприємства

Міністерство культури підтвердило ТОВ «Продакшн «Світ навиворіт» статус критично важливого підприємства. За даними YouControl, засновником і власником компанії є телеведучий Дмитро Комаров. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на наказ Міністерства культури України №1030 від 31 серпня 2026 року.

Документ підписала віцепрем'єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна. Згідно з наказом, ТОВ «Продакшн «Світ навиворіт» відповідає критеріям, встановленим для підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Уряд забронював телеведучого Дмитра Комарова фото 1
скришот mincult.gov.ua

Зокрема, компанія не має заборгованості зі сплати податків до державного та місцевих бюджетів, а також єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Крім того, нарахована середня заробітна плата працівників підприємства за останній календарний місяць становить не менше розміру мінімальної заробітної плати в Україні, помноженої на коефіцієнт три.

Ще одним критерієм стало важливе значення підприємства для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади.

Міністерство культури також встановило відповідність компанії критеріям для підприємств, які мають важливе значення для національної економіки в інформаційній сфері.

Зокрема, йдеться про підприємства, установи та організації, які щомісяця забезпечують виробництво патріотичних та суспільно важливих аудіовізуальних творів для телеканалів та/або їх трансляцію на єдиній інформаційній платформі стратегічної комунікації – цілодобовому інформаційному марафоні «Єдині новини #UAразом».

Рішення ухвалили після звернення ТОВ «Продакшн «Світ навиворіт» від 25 серпня 2026 року та засідання відповідної комісії Міністерства культури, яке відбулося 27 серпня.

Водночас компанія Комарова вже мала статус критично важливого підприємства. У документі згадується наказ Міністерства культури України від 3 січня 2026 року №7, яким відповідний статус ТОВ «Продакшн «Світ навиворіт» підтверджували раніше.

Після ухвалення нового рішення Департамент стратегічних комунікацій та промоції української культури має здійснювати моніторинг діяльності підприємства за звітний податковий період. За потреби відомство проводитиме перевірку відповідності компанії встановленим критеріям.

Також департамент контролюватиме виконання вимог, передбачених порядком бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнний час.

Нагадаємо, що колишній міністр оборони Михайло Федоров має бронювання від мобілізації через міжнародну благодійну організацію «Фонд Східна Європа».

За оприлюдненою депутатом відповіддю Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, бронювання Федорова почало діяти 18 липня 2026 року та діятиме до 29 січня 2027 року.

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Теги: наказ Дмитро Комаров телеведучий Єдині новини бронювання від мобілізації Міністерство культури

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