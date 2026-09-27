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Новий батончик Roshen наробив шуму в мережі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Спершу батончики продавали за акційною ціною у 16,90 грн., проте вже за кілька днів вартість зросла
фото з відкритих джерел

Солодощі вже завезли у фірмові магазини компанії

Компанія Roshen представила новий варіант шоколадного батончика зі смаком гіркого апельсина. На появу новинки звернули увагу користувачі соцмереж. Як інформує «Главком», про це повідомили користувачі в соціальній мережі Threads.

Новий батончик має назву Roshen Orange Flavour. Він виготовлений із молочного шоколаду з начинкою зі смаком гіркого апельсина.

Новий батончик Roshen наробив шуму в мережі фото 1

Новинка вже з'явилася у фірмових магазинах Roshen. Спочатку батончик продавали за акційною ціною 16,90 грн, згодом його вартість зросла до 22 грн.

Користувачі соцмереж пишуть, що батончик є не в усіх магазинах. Водночас відгуки про новий смак різняться: частині покупців він сподобався, інші залишилися не в захваті.

Новий батончик Roshen наробив шуму в мережі фото 2

«Де ви їх знайшли?»; «Заходила сьогодні – немає»; «Не фейк, але і не смачно»; «Дуже смачно, взагалі-то…»; «Але уже не по 16,9»; «Бачила не раз їх в магазинах, але не фанатка апельсинового наповнювала, краще вже кокосік»; «Ну, сподіваюсь скоро і до нас доїде. Дякую»; «Уже місяць ходжу до фірмового магазину, а там нема і нема, навіть персонал не в курсі, що вони існують»; «Очікую у Дніпрі»; «Я теж тиждень тому питала, говорили що не знають за його існування. Сьогодні зайшла просто в магазин по дорозі, не в той що ходу завжди, і вуаля він там був»; «Не засмучуйтеся, доїде і до вас, я брала в Києві»; «Смакота», – пишуть в коментарях.

Нагадаємо, запуск морозива від Roshen супроводжувався масштабним хайпом у соцмережах. Через дефіцит блогерам доводилося приїжджати під магазини о шостій ранку, щоб протестувати десерти, а сам Петро Порошенко показував у мережі фото з дефіцитними пачками Milky Splash та Lacmi.  

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Теги: Рошен українці магазин шоколад Threads

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