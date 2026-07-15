До України повертається літнє тепло, дощі лише місцями: погода на 15 липня 2026

Після проходження атмосферного фронту в Україні очікується потепління, хоча місцями ще можливі дощі, грози та ранкові тумани

У середу, 15 липня, погодні умови в більшості регіонів України поступово стабілізуються. За прогнозом Укргідрометцентру, атмосферний тиск дещо підвищиться, хоча в окремих областях ще зберігатиметься ймовірність короткочасних дощів та гроз. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

За даними синоптиків, по всій території країни очікується мінлива хмарність. У нічні та ранкові години в Карпатському регіоні, а також на сході України місцями прогнозують туман. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +14...+19 °C, удень повітря прогріється до +23...+28 °C. За даними синоптиків, попередня прохолодна погода поступово змінюватиметься комфортним літнім теплом.

Прогноз погоди на 15 липня фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області

Для Київської області та столиці на 15 липня прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер залишатиметься північно-західним, 5–10 м/с.

У Київській області температура повітря вночі становитиме +14...+19 °C, удень — +23...+28 °C. У столиці вночі очікується +17...+19 °C, вдень — +26...+28 °C.

За прогнозом синоптиків, після проходження атмосферного фронту погодні умови на Київщині покращаться, а опади припиняться.

До слова, на початку тижня очікуються дощі та грози в низці регіонів, а вже з другої половини тижня опадів поменшає, а температура повітря підвищиться.