«Пів року без мами, як це?». Донька, онуки та українці з усіх усюд записали щемливе відео про Ірину Фаріон

Сьогодні минає пів року з дня вбивства легендарної мовознавиці

Сьогодні, 19 січня, минає шість місяців з дня, коли померла Ірина Фаріон. Донька мовознавиці Софія Особа вшанувала пам’ять матері зворушливим постом та відео, які оприлюднила в Instagram.

«Пів року без мами, Ірини Фаріон. Туга роздирає нас. Але дає силу на боротьбу та продовження ідей Ірини Фаріон. Дякую усім, хто відгукнувся на запис відео в памʼять про маму. 56 слів болю та сили. У нашому серці назавжди. Наша Іринка», – йдеться у дописі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sofiya Semchyshyn (@sofiyasemchyshyn)

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Нагадаємо, 13 січня, у Шевченківському районному суді Львова пройшло слухання справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Засідання відклали до 13 лютого. У межах справи щодо вбивства Ірини Фаріон, її донька Софія Особа подала цивільний позов про відшкодування моральної шкоди на суму 15 млн грн.

Раніше прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, як повідомляв «Главком», у справі про вбивство відомої мовознавиці та колишньої нардепки Ірини Фаріон необхідно провести 15 молекулярно-генетичних експертиз.