Брат Анджеліни Джолі зробив камінг-аут

Джеймс Гейвен розкрив свою сексуальну орієнтацію під час трансляції

Брат голлівудської акторки Анджеліни Джолі Джеймс Гейвен зробив камінг-аут. Чоловік зробив неочікуване зізнання під час розмови зі своєю колишньою дружиною Ромі Імбеллі. Про це пише «Главком» із посиланням на Tmz.

Джеймс Гейвен та Ромі Імбеллі розлучилися, однак вони залишилися у гарних стосунках. Під час однієї з їхніх розмов під час етеру у соцмережах брат Джолі заявив, що він гей, розкривши свою сексуальну орієнтацію. «Я гей. І я ще багато всього іншого... Після багатьох років заліковування дитячих ран я нарешті вільний жити тим життям, яким мені завжди судилося жити – життям надії, миру та любові. Я починаю цей новий розділ із відкритим серцем», – зізнався він.

53-річний Джеймс Гейвен поділився історією про своє дитинство та розповів, як фарбувався й обожнював мультфільми про принцес. «Коли я був маленьким хлопчиком, то був просто одержимий принцесами Disney. Я потай наносив блискітки на щоки, фарбував вії тушшю, і в ті моменти відчував себе по-справжньому чарівним», – сказав він.

За словами чоловіка, тоді він просто був собою та не прикидався. Адже тривалий час він не приймав свою орієнтацію. «Я просто знав, що це дозволяло мені бути більш собою. Це ніколи не було спробою прикидатися кимось іншим. Це був спосіб дати проявитися частині мене, яка завжди існувала. Як і багато дітей-геїв, я навчився сумніватися в собі задовго до того, як навчився приймати себе», – зізнався Гейвен.

Також Джеймс Гейвен зауважив, що багато років він намагався придушувати свою справжню суть, аби відповідати нормам суспільства. Однак сьогодні він сказав би собі з дитинства, що не варто боятися.

До слова, Джеймс Гейвен та Ромі Імбеллі одружилися 12 серпня 2024 року, однак уже через 15 днів розійшлися, а в березні 2025 року їхній шлюб офіційно анулювали.

Як розповідав «Главком», голлівудська зірка Анджеліна Джолі протягом десяти років приховувала особисте життя після розлучення з ексчоловіком, актором Бредом Піттом. Актриса вперше за останній час зізналася, чи мала стосунки після розриву.