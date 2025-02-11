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Міністр оборони США показав спортивний приклад українським урядовцям

Валерія Димчук
glavcom.ua
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Очільник міноборони США Піт Геґсет підтримує фізичну форму
фото: x.com/SecDef

Міністр оборони США Піт Геґсет підкреслив важливість фізичної підготовки для військових

Міністр оборони США Піт Геґсет поділився кадрами, як тренується на рівні з військовими у соцмережі Х.

Геґсет оприлюднив знімки, на яких видно, що він займається власною фізичною підготовкою. На одному з фото помітно, як після виснажливих тренувань очільник американського відомства піднімає штангу у мокрій від поту футболці.

Міністр оборони США показав спортивний приклад українським урядовцям фото 1
фото: x.com/SecDef

Сам Геґсет коментує таку роботу над собою, як важливу частину перебування на посаді: «Жодної бюрократії – лише гострий розум, сильне тіло та налаштованість на місію».

Окрім того, можна побачити, що міністр тренується не сам, а в оточенні військовослужбовців. З фото видно, що тренування проводили на свіжому повітрі і до того, як сонце встигло повністю зійти на небо.

«Сила дорівнює готовності. Розпочали день з PT разом із воїнами 1/10 SFG», – написав Геґсет.

Міністр оборони США показав спортивний приклад українським урядовцям фото 2
фото: x.com/SecDef

Примітно, що у грудні 2022 року тодішній міністр оборони України Олексій Резніков затвердив Концепцію розвитку фізичної підготовки і спорту в системі Міністерства оборони України, яка спрямована на підвищення рівня фізичної готовності військовослужбовців та працівників оборонної сфери. Належна фізична підготовка стосується усіх військовослужбовців на усіх посадах. 

Раніше «Главком» писав про зарплати українських міністрів за 2024 рік. Очільник Міноборони Рустем Умєров заробив рекордну серед інших суму — понад півтора мільйони гривень. 

Також у Міноборони назвали ключове завдання на 2025 рік, яке стосується озброєння держави.

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Теги: США військові

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