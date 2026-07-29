Українка порівняла життя у Польщі та Україні

Українка розповіла, чим відрізняється медицина у Польщі та Україні

Киянка Юлія Ковальчук повернулася до України з Польщі після тривалого перебування в цій країні. Українка розповіла, чому життя вдома краще, ніж за кордоном. Про це пише «Главком» із посиланням на відео жінки.

Безпека на дорогах

Українка розповіла, що її вразила безпека на дорогах Польщі. Зокрема, вона порівняла, як водії поводяться на дорогах в Україні та за кордоном. «Підходиш до пішохідного переходу – машини зупиняються, ти собі спокійно переходиш, не боїшся, що хтось різко поїде, і не чекаєш, поки водії проїдуть. Це водії чекають, поки ти перейдеш. У нас інакше з цим питання», – розповіла киянка.

Крім того, Юлія Ковальчук розповіла, що у Польщі діти мають здати певний іспит для того, щоб їздити на велосипеді. «Діти до п'ятого класу здають екзамен, після якого вони зможуть кататися на велосипедах. У дитини має бути шолом обов'язково, повна амуніція. І це норма. У нас, на жаль, із цим є питання», – зазначила жінка.

Медицина

Однак медицину в Польщі українка розкритикувала. За словами жінки, в цій країні складно потрапити до лікаря. «Коли ти приїжджаєш із дитиною, у якої температура – все, як у нас в Україні, на швидку, в приймальний пункт. Але ти там можеш просидіти 4-5 годин просто для того, щоб потрапити на прийом до лікаря з хворою дитиною», – розповіла авторка відео.

Водночас в Україні потрапити до лікаря значно легше та швидше. «У нас це, не знаю, хвилини просто проходять, максимум пів години. І твою дитину оглядає педіатр, якщо треба, її госпіталізують, якщо не треба, то ви їдете додому. Але дитину подивляться і послухають», – запевнила блогерка.

Юлія Ковальчук також розповіла, що у Києві їй не вистачає безпеки, яку вона відчувала у Польщі. «Дома почуваю себе морально набагато легше, набагато краще. Можу заявити твердо, що людям, які знаходяться в Європі, набагато важче, ніж людям, які знаходяться в Україні, морально. Крім тих людей, які вже переїхали в інші країни якісь, і там облаштовують життя, і їм там добре, і вони все життя про це мріяли. То звісно ж так, крім цих людей», – вважає жінка.

Та попри небезпеку українка не планує більше виїжджати за кордон. «Навіть під вибухами вдома дихати легше, моральний стан не такий пригнічений. Я зробила висновок: треба періодично кудись їхати, або на море, або на дачу, або в гори, кому куди подобається, просто поїхати і перезавантажитися. Чи хочеться мені поїхати зараз з України в більш безпечну країну? Ні, категорично. Якщо в Києві буде вдруг небезпечно, більш небезпечно, ніж зараз, або не буде там опалення зимою, то максимум, куди я можу поїхати, – це в Рівне. Але з України виїжджати я більше не хочу. Якщо я поїду кудись, то це просто подорожувати», – резюмувала вона.

Нагадаємо, українка Іванна, яка мешкає у Вроцлав та ділиться власним досвідом життя в цій країні, в одному зі своїх відео розкрила суми витрат на місяць у Польщі.