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«Мои облысевшие глаза». Пропагандистка Симоньян розкритикувала себе в новій книзі  

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Маргарита Симоньян: «У мене немає волосся, брів і вій»
фото з відкритих джерел

Симоньян розповіла, як вона виглядає після пройдених курсів хіміотерапії  

Російська пропагандистка, журналістка Маргарита Симоньян написала автобіографічну книгу, де різко висловилася про свій стан та зовнішній вигляд після лікування раку. Про це пише «Главком».

У мережі з’явилися уривки з книги Маргарити Симоньян, яку вона назвала «Неперша любов». Цими фрагментами пропагандистка поділилася з одним із російських видань. Як стверджує росіянка, вона бореться з раком грудей. Їй довелося перенести операцію та кілька курсів хіміотерапії, про що вона й пише у своїй книзі.

Зокрема, вона описує свій емоційний стан, а також зміни у зовнішності після лікування онкології. «Тепер я виглядаю як звичайна хвора стара. У мене немає волосся, брів і вій. Мої облисілі очі стали каламутними, як цей світ. Шкіра, висушена хімією, на сонячному світлі сіріє, як накип на старому чайнику», – зізналася Симоньян.

Також у своїй книзі журналістка пише про покійного чоловіка, телеведучого Тиграна Кеосаяна. За словами пропагандистки, вона була щаслива лише у шлюбі з чоловіком. «З кожним прожитим поруч із Тиграном роком я ставала на рік молодшою. Якщо рахувати у зворотному напрямку, то на момент його коми мені був двадцять один рік. Знайомі запитували, у чому секрет, хто робив мені пластику, де я знайшла молодильні яблука. У мене справді були і секрет, і пластика, і молодильні яблука», – розповіла пропагандистка.

Нагадаємо, російська пропагандистка Маргарита Симоньян зізналася, що хвора на рак. Згодом стало відомо, що Симоньян почала курс хіміотерапії. Про хворобу росіянка повідомила після смерті свого чоловіка, телеведучого і прокремлівського пропагандиста Тиграна Кеосаяна. Він помер у 2025 році. Кеосаян пережив клінічну смерть та перебував у комі через проблеми із серцем.

До слова, Маргарита Симоньян також заявляла, що її дитина тяжко хвора. Пропагандистка зізналася про хворобу своєї дитини в інтерв’ю путіністу Борису Корчевнікову. Як розповіла Симоньян, вона дізналася про діагноз дитини, коли її чоловік, прихильник Путіна Тигран Кеосаян, впав у кому.

Також повідомлялося, що Маргарита Симоньян заявила, що хотіла накласти на себе руки. За словами пропагандистки, вона не могла витримати всіх подій у своєму житті та прийняла рішення вчинити самогубство.

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Теги: пропагандист книги хвороба рак Маргарита Симоньян

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