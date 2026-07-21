«Він випарувався». Павло Зібров заявив про «зникнення зятя» співака Андрія Іщенка

Андрій Іщенко є ексчоловіком колишньої дружини Нестора Шуфрича

Донька народного артиста Павла Зіброва Діана розійшлася з нареченим, співаком та бізнесменом Андрієм Іщенком після майже 10 років стосунків. Про це розповів Павло Зібров у коментарі проєкту «Наодинці з Гламуром», пише «Главком».

Нині Діана Зіброва вільна. За словами зіркового батька дівчини, це розставання стало причиною схуднення його доньки та пішло їй на користь. «Він випарувався та полетів кудись. Ну, десь він пропав. Його немає. Діана у нас вільна, молода, красива, на 25 кілограмів схудла, а кавалер, мабуть, тормозив із цим, що вона була повненька. Кавалер зник, і вона стала просто модель», – сказав співак.

До того ж артист зауважив, що пара розійшлася через вимоги, які Андрій Іщенко поставив Діані Зібровій і на які вона не погодилася. «Вона переживала, що з кавалером довелося розбігтися. Там були певні вимоги від кавалера, неприйнятні для неї. Вона сказала, що не може прийняти ті умови, які він ставить. Я не буду розказувати, які вимоги, але вони були неприйнятні для Діани», – пояснив артист.

Діана Зіброва та Андрій Іщенко були заручені фото з відкритих джерел

Проте одну з причин Зібров все ж таки розкрив. Наречений доньки просив її змінити прізвище. «Наприклад, навіть те, що прізвище треба поміняти. Зіброва працює з татом у шоубізнесі вже стільки років, і поміняти на будь-яке прізвище, хай воно буде навіть Зеленський, не можна і не потрібно», – висловився Зібров та зауважив, що нині його колишній зять живе у Києві.

фото з відкритих джерел

Тож Діана Зіброва перегорнула сторінку свого старого життя та почала його з нового аркуша. Дівчина стала більш активною та навіть повернулася до водіння авто після п’ятирічної перерви після ДТП.

Як відомо, Діана Зіброва та Андрій Іщенко познайомилися ще 10 років тому. Пара спочатку дружила, а згодом почала стосунки. У 2021 році вони заручилися, проте весілля так і не сталося.

До слова, у 2007 році Андрій Іщенко був фіналістом музичного проєкту «Шанс». Пізніше він почав зустрічатися з Наталією Вороною, колишньою дружиною депутата Нестора Шуфрича, яка згодом стала продюсеркою співака. Зрештою пара одружилася, колишнє подружжя має спільного сина.

Нагадаємо, донька народного артиста України Павла Зіброва Діана схудла на 23 кг. Співак розповів, що допомогло його доньці позбутися зайвої ваги. За словами артиста, він підтримував свою доньку під час схуднення. Діана Зіброва дотримувалася режиму, зокрема її харчування обмежувалося двома прийомами їжі.