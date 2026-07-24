Трамп анонсував візит Сі Цзіньпіна в США

У травні 2026 року Трамп вперше за дев'ять років відвідав Китай

Під час перебування в Пекіні Трамп запросив китайського лідера до Білого дому

Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорить питання штучного інтелекту з президентом Китаю Сі Цзіньпіном під час його візиту до Сполучених Штатів 24 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Візит Сі відбудеться після зустрічі з Трампом на початку цього року. Під час перебування в Пекіні Трамп запросив китайського лідера до Білого дому.

«Президент Сі прибуде 24 вересня, і ми обговорювали це питання (штучний інтелект), коли я був у Пекіні, і ми знову будемо про це говорити», – сказав Трамп.

У середу держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Китаю Ван І обговорили необхідність визначення напрямків співпраці, щоб закласти основу для «дуже позитивного візиту».

Нагадаємо, президент США відвідав Пекін з дводенним державним візитом. Дональд Трамп 14 травня прибув до Великої зали народних зборів у Пекіні для переговорів із Сі Цзіньпіном. Під час зустрічі сторони обговорили війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході, Корейський півострів та питання Тайваню. Трамп офіційно запросив Сі Цзіньпіна відвідати Білий дім 24 вересня 2026 року.

Зокрема, президент США Дональд Трамп підтвердив, що під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні обговорював війну між Росією та Україною. За його словами, це питання обидва політики хотіли б вирішити.

Як повідомлялося, під час офіційної зустрічі президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна у Пекіні увагу журналістів привернуло не лише саме спілкування політиків, а і їхнє рукостискання.

Згодом стало відомо, що на травневому саміті в Пекіні президент США Дональд Трамп особисто звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіна з проханням вплинути на Путіна і повернути його до переговорів із Зеленським.