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Парламент схвалив створення Національного пантеону

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Парламент схвалив створення Національного пантеону
За проєкт закону №15360 віддали свої голоси 287 народних депутатів
фото: Ярослав Железняк/Telegram

Пантеон стане загальнонаціональним місцем пам'яті для вшанування найвидатніших представників української нації

Парламент ухвалив закон, який передбачає заснування Українського національного пантеону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

За законопроєкт проголосували 287 народних депутатів.

«Документ передбачає, що Пантеон стане загальнонаціональним місцем пам'яті для вшанування найвидатніших представників української нації. Він встановлює особливості проведення конкурсів щодо будівництва й облаштування об'єкта, визначення його управителя, процедуру розгляду питань про вшанування видатних українців, а також вимоги, за яких таке вшанування відбуватися не може», – йдеться у повідомленні.

Також Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає встановлення нової державної нагороди – ордена Європи.

Нагадаємо, у квітні 2026 року президент Володимир Зеленський повідомив про початок роботи зі створення Національного пантеону видатних українців. Згодом 28 червня, у День Конституції України, президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт «Про Український національний пантеон».

Як повідомлялося, уряд Польщі розкритикував рішення Зеленського про Національний пантеон. «Дуже шкода, що Зеленський так вчинив. Була надія, що ми налагодимо наші відносини, а виглядає так, що буде ще гірше. Нам важливо дбати про польські компанії, які хочуть вести бізнес в Україні, але нинішня політика Києва цьому не сприяє», – сказав польський урядовець.

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Теги: Верховна Рада історія культура

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