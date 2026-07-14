Дивовижний збіг: діти братів Капранових народили малюків в один день

Брати Капранови з онуками відзначають спільний ювілеї три роки тому. Позаду письменників стоїть їхній батько

У відомих братів народилися онук та онучка

Письменник Віталій Капранов став дідусем. У цей же день в його покійного брата Дмитра Капранова також народився онук. Віталій повідомив за день одразу дві звістки про народження онуків на їхній з братом сторінці у Facebook, розповідає «Главком».

14 липня Віталій Капранов опублікував допис, де розповів про поповнення в їхній родині. Його донька Оксана вдруге стала мамою та народила дочку.

Донька Віталія Капранова Оксана та її чоловік Ярослав вдруге стали батьками, у них народилася донька Павлинка. На фото їхній молодший син Мартин фото: Facebook.com/Брати Капранови

«Вітайте! Щойно донька Оксана в Києві народила нам внучку, а Мартину — сестричку Павлинку. 57 см, 4100 гр. Дякуємо Оксані та Ярославу!» – розповів дідусь.

Через декілька годин Капранов повідомив ще одну новину: син його покійного брата став батьком. У Дмитра Капранова-молодшого та його дружини Інни народився син.

У Дмитра Капранова-молодшого та його дружини Інни народився син фото: Facebook.com/Брати Капранови

«Ну що, вітайте ще раз! Поки ви там десь вешталися, ці люди народили нам ще одного внука! Так що в один день – двоє – внучка у доньки і внук у сина! Бінго! Дякуємо невістці Інні та майору ЗСУ Дмитру Капранову за це щастя, тільки не розуміємо, як вони так підгадали? Хоча Капранови на все здатні задля піару», – написав Капранов.

Брати Карпранови зі своїми дружинами-близнючками Інною та Світланою фото з відкритих джерел

Віталій Капранов перебуває у шлюбі з Інною Капрановою, подружжя має доньку Оксану та сина Андрія. Водночас Дмитро Капранов був одружений із сестрою-близнючкою Інни – Світланою. У шлюбі в них народилося двоє синів – Дмитро та Сергій.

Нагадаємо, 16 квітня 2024 року помер письменник Дмитро Капранов. Дмитро Капранов у тандемі зі своїм братом написав та видав десятки книжок, заснував видавництво «Зелений пес». Письменнику було 56 років. Дмитро Капранов народився 24 липня 1967 року в Дубоссарах, нині Молдова.