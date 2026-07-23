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У Чехії розбився військовий гелікоптер: є загиблий

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Чехії розбився військовий гелікоптер: є загиблий
У Чехії на території 22-ї вертолітної авіабази в місті Намешть-над-Ославою розбився військовий гелікоптер UH-1Y Venom
скриншот з відео

Після аварії армія тимчасово припинила експлуатацію всіх гелікоптерів сімейства H-1 до завершення розслідування

У Чехії на території 22-ї вертолітної авіабази в місті Намешть-над-Ославою розбився військовий гелікоптер UH-1Y Venom. На борту перебували п'ятеро військовослужбовців. Унаслідок катастрофи один із них загинув, ще четверо дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Novinky.

Аварія сталася близько полудня 23 липня. На місце оперативно прибули численні наземні бригади рятувальників та два медичні гелікоптери.

Речниця чеської армії Габріела Куглер підтвердила, що загиблим є військовослужбовець, а четверо його колег отримали травми.

«З поваги до загиблого ми наразі не розголошуватимемо його особу чи іншу особисту інформацію. Ми висловлюємо щирі співчуття його родині, близьким, друзям і колегам», – заявила вона.

За даними рятувальників, трьох поранених у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарень Брно, ще одного військового з легкими травмами доставили до лікарні в Їглаві. Крім того, медики надали допомогу трьом людям, які отруїлися димом.

Після катастрофи командування чеської армії ухвалило рішення тимчасово призупинити експлуатацію всіх гелікоптерів сімейства H-1, до якого належать UH-1Y Venom та AH-1Z Viper, до завершення розслідування причин аварії.

UH-1Y Venom американський двомоторний багатоцільовий військовий гелікоптер, розрахований на перевезення до 12 осіб. Він може виконувати транспортні, десантні та бойові завдання й оснащується кулеметами, гарматами та ракетним озброєнням.

«Ми не будемо робити припущень щодо можливих причин катастрофи, доки розслідування не буде завершено», – наголосила Куглер.

На місці вже працює спеціальна слідча комісія. Міністр оборони Чехії Яромір Зуна назвав трагедію «величезною втратою» та висловив співчуття родині загиблого і побажав якнайшвидшого одужання пораненим військовим.

22 липн в Анкарі під час навчального польоту розбився гелікоптер Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ). Унаслідок аварії загинув пілот-інструктор, ще один член екіпажу отримав поранення. 

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Теги: гелікоптер авіакатастрофа Чехія

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