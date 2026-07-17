Кабмін дав старт поверненню праху Євгена Коновальця до України

Майже через 90 років після загибелі засновника ОУН уряд офіційно розпочав процедуру його перепоховання, виконавши обіцянку, яку українські націоналісти дали ще у 1938 році

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перепоховання в Україні засновника Організації українських націоналістів (ОУН) Євгена Коновальця. Його останки планують перенести на територію Національного військового меморіального кладовища. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розпорядження уряду від 15 липня 2026 року №703-р.

Документ передбачає перепоховання Євгена Коновальця як видатного борця за незалежність України XX століття, державного, військового і політичного діяча, полковника Армії Української Народної Республіки та першого голови Організації українських націоналістів у 1929-1938 роках.

Окрім цього, Кабмін затвердив план організації перепоховання та доручив центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання всіх необхідних заходів. Фінансування здійснюватиметься в межах коштів державного бюджету на 2026 рік, місцевих бюджетів, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

На урядове рішення відреагував голова ОУН та перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак. Він повідомив, що церемонія перепоховання може відбутися вже найближчим часом.

«Нагадаю, у 1938 році під час похорону Вождя у Роттердамі, українські націоналісти склали присягу: як тільки Україна відновить державну самостійність, прах великого Полковника буде перенесено до стольного Києва. Наступник Є. Коновальця на становищі голови ОУН полковник Андрій Мельник кожного разу заявляв про вірність цьому заповіту. І ось, незабаром герой повернеться в Україну. Друже голово, Україна, Ваш друг і соратник Андрій Мельник чекають на Вас!», – написав Червак.

Євген Коновалець був одним із провідних діячів українського визвольного руху міжвоєнного періоду. У 1929 році він очолив новостворену Організацію українських націоналістів і керував нею до своєї загибелі у 1938 році в Роттердамі, де був убитий агентом радянських спецслужб.

Могила Євгена Коновальця у Роттердамі фото: novynarnia.com

Нагадаємо, у травні цього року до України вже повернули прах наступника Коновальця на посаді голови ОУН – полковника Армії УНР Андрія Мельника та його дружини Софії Мельник (Федак). Урочиста церемонія зустрічі відбулася 21 травня у пункті пропуску «Ужгород», а перепоховання пройшло 25 травня після перенесення дати церемонії.

Після загибелі Євгена Коновальця саме Андрій Мельник очолив Провід українських націоналістів. Згодом в організації стався розкол, унаслідок якого радикальніше крило очолив Степан Бандера, похований нині у Німеччині. За словами Богдана Червака, нині також тривають перемовини щодо можливого перепоховання праху Бандери в Україні.