Міністерка культури показалася з донькою на конференції у Гданську (фото)

Тетяна Бережна поділилася незвичною ідеєю для URC-2027

Міністерка культури України Тетяна Бережна відвідала Конференцію з відновлення України (URC-2026) у Гданську разом зі своєю донькою Осакою. Посадовиця поділилася кадрами спільної поїздки з дівчинкою у Facebook, пише «Главком».

Як розповіла Тетяна Бережна, вона провела низку зустрічей та домовилася про важливі партнерства в Гданську на URC-2026. Проте в цей час вона не забувала і про материнство, адже її донька була із нею.

«URC2026 done. Підписала низку важливих партнерств, провела багато зустрічей. Але одна з найважливіших – з Осакою. Донька була поруч у ці дні, як і у всіх відрядженнях. Моя найбільша підтримка й найкраще нагадування, навіщо працюю. Заради її майбутнього й України, у якій вона зростатиме», – розповіла міністерка.

Тетяна Бережна відвідала URC-2026 у Гданську разом зі своєю донькою фото: Tetyana Berezhna/Facebook

За словами Бережної, вона не вперше бере доньку із собою у відрядження. Тож вона поділилася ідеєю стосовно однієї з пропозицій на URC наступного року.

фото: Tetyana Berezhna/Facebook

«До URC2027 в Естонії забираю окрему ідею – простір для дітей учасників делегацій. Осака максимально підтримує цю ідею», – поділилася політикиня.

фото: Tetyana Berezhna/Facebook

Раніше «Главком» розповідав, що віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – міністерка культури України Тетяна Бережна відвідувала Латвію з робочим візитом зі своєю донькою. Посадовиця поділилася світлиною із донькою та замилувала українців у мережі.

Нагадаємо, міністерка культури України Тетяна Бережна 25 грудня 2025 року народила доньку. Міністерка стала мамою на Різдво. У святковий вечір Різдва міністерка культури Тетяна Бережна поділилася на своїх сторінках у соцмережах щемливою подією.

До слова, торік у жовтні Рада призначила Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики – міністра культури України. «За» проголосували 266 народних депутатів. Нардеп Ярослав Железняк наголосив, що Бережна стала п’ятим міністром культури за останні п’ять років.