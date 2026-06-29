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«Знайшов московку». Легендарна Тамара Яценко розповіла про зради свого чоловіка-автора

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Тамара Яценко зізналася, чому пробачила чоловікові зраду
скриншот з відео

Актриса пояснила, як пробачила чоловікові, що досі спілкується з коханкою

Народна артистка України Тамара Яценко відверто розповіла про непростий період у своєму особистому житті. За словами актриси, її чоловік, письменник Олег Коваленко, під час багаторічного перебування в Москві мав іншу жінку, однак вона змогла його пробачити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її інтерв'ю Аліні Доротюк.

Яценко згадала, що її чоловік сім років жив і працював у Москві. Саме тоді знайомі неодноразово попереджали її, що він може знайти іншу жінку. «Мій Олег поїхав до Москви, сім років був відсутній. Мені і родичі, і друзі казали: «А ти що, не думаєш, що він там московку знайде собі?» Знайшов московку. Вона до сих пір дзвонить», – зізналася актриса.

Попри це, Яценко не приховує, що вирішила зберегти родину. «Якщо любиш, то й прощаєш», – сказала вона. Також артистка розповіла, що на початку творчого шляху неодноразово стикалася з сексуальними домаганнями з боку впливових чоловіків у театральному середовищі.

«Коли я приїхала до Франківська, у готель зайшов директор театру. П'яний, вже «готовий» з актрисою бути поруч. І головний режисер теж саме. Старий хр*н, як-то кажуть. І коли я теж послала його, спочатку я була така талановита в нього, а потім таким бездаром стала», – пригадала Яценко.

Наприкінці розмови актриса зізналася, що й досі болісно згадує пережите. «Я вам розкриваю такі речі, що можуть подумати трошки, що я тю-тю-ку-ку. Так пригадали, в мене зараз сльози виступили. І взагалі, не бажай ближньому того, чого не бажаєш собі», – сказала вона.

Олег Коваленко – український письменник, драматург і сценарист. Разом із Тамарою Яценко він неодноразово працював над театральними проєктами, а нині подружжя продовжує виходити на сцену разом у виставах.

«Знайшов московку». Легендарна Тамара Яценко розповіла про зради свого чоловіка-автора фото 1
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що на початку червня у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка відбувся передпрем'єрний показ вистави «King Лір! Версія» у постановці Анатолія Хостікоєва. Режисер запропонував сучасне українське прочитання трагедії Вільяма Шекспіра, поєднавши класичний сюжет із драматичною історією села Стеблі, яке після аварії на Чорнобильській АЕС опинилося у зоні відчуження. У виставі разом із Хостікоєвим задіяні Наталя Сумська, В'ячеслав Хостікоєв та інші актори Театру Франка.

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Теги: театр актриса зрада

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