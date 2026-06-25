40-річна Міка Ньютон назвала неочікуваний секрет своєї краси

Міка Ньютон розповіла, відсутність яких звичок допомагає їй підтримувати свою зовнішність

Українська співачка Міка Ньютон розкрила секрет своєї краси. Зірка назвала незвичайний метод, який допомагає їй зберегти свою молодість. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю виконавиці журналістці Раміні Есхакзай.

40-річна Міка Ньютон зізналася, що попри свій молодий вигляд, а саме відсутність зморшок, вона не відвідує косметологів. Єдиний секрет її краси – це базовий догляд. «Процедури отакі: миємо зранку лице. До косметологів не ходжу. Я їх страшно боюся», – зізналася вона.

Під час інтерв’ю Міка Ньютон навіть продемонструвала відсутність ботоксу в обличчі. Вона показала перед камерою курйозні гримаси, демонструючи наявність зморшок через міміку обличчя.

Міка Ньютон продемонстувала відсутність ботоксу в обличчі фото: скриншот Ramina /YouTube

Також зірка розповіла, що раніше замислювалася про те, чому вона не відвідує косметологів, і навіть відчувала провину, адже чимало жінок користуються такими послугами. «У мене був період, коли я думала так: дивись, тобі 37, 38, тобі вже під 40. Усі щось роблять, усі зірки класні з ботоксом, а ти прокинешся шарпеєм. Я почала відчувати себе винуватою. Весь світ ходить до косметологів, а мене не тягне. Я боюся», – зізналася Ньютон.

Співачка зауважила, що ліпше матиме зморшки, ніж обличчя, зроблене за допомогою косметології. «Мені згадалися мої бабусі. Вони були просто всі в зморшках – усе лице. Вони ж на городах працювали все життя. І вони для мене були найкрасивіші й найкласніші бабусі. У моїй голові обличчя зі зморшками – це красиво. І тому, я думаю, я думаю я цього не боюся», – додала виконавиця.

За словами Міки Ньютон, у 30 років вона пройшла процедуру, за якої спеціалісти визначили якість її шкіри, яка відповідала стану обличчя 18-річної дівчини. Врешті співачка зауважила, що ніколи не засмагала на сонці. До того ж вона не вживає алкоголь і не палить. Крім цього, зірка протягом життя багато часу приділяє сну.

Нагадаємо, українська співачка Міка Ньютон (справжнє ім'я – Оксана Грицай) повернулася до України після тривалого проживання у Сполучених Штатах Америки. Артистка ділилася з шанувальниками першими ексклюзивними кадрами зі своїх репетицій.

Як повідомляв «Главком», співачка Міка Ньютон, яка тривалий час живе у США, виступила в Україні. Виконавиця звернулася до своїх шанувальників в Україні та розповіла про своє бажання. Міка Ньютон виступилаа у Києві 30 травня на ВДНГ під час музичного фестивалю поп-культури «Покоління».