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Кум Ірини Білик розкрив деталі її тяжкої хвороби

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Євген Рибчинський розповів про здоров`я Ірини Білик
колаж: glavcom.ua

Рибчинський про Білик: Вона взагалі зробила великий подвиг, що вийшла на сцену після того, як 30% її легенів було пошкоджено

Кум відомої української співачки Ірини Білик, поет Євген Рибчинський, висловив захоплення тим, що артистка змогла вийти на сцену з ювілейною програмою до свого 55-річчя, після запалення легень. Про це Рибчинський розповів у коментарі для проєкту «ЖВЛ», інформує «Главком». 

«Іра дуже хворіла. Вона не з тих, хто буде виставляти на шпальтах свої хвороби, вона буде виставляти тільки свої досягнення. Вона сильно перехворіла, вона взагалі зробила великий подвиг, що вийшла на сцену після того, як 30% її легенів було пошкоджено», – сказав Рибчинський.

Нагадаємо, що у березні Ірина Білик перенесла концерти в Одесі та Черкасах за станом здоров'я. Співачка повідомила, що на цьому наполягли медики. «Через вірус і, як наслідок, запалення легень, я не маю можливості співати. Це було непросте рішення, але воно необхідне – на тому наполягають лікарі!», – писала співачка.

Опісля стало відомо, що концерти в Одесі та Черкасах відбудуться на початку травня. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними.

Також згодом 31 березня співачка Ірина Білик, яка вимушено перервала ювілейний тур через проблеми зі здоровʼям, повідомила, що чудово себе почуває.

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Теги: здоров'я Ірина Білик

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