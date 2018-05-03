Критики назвали лучших и худших рокеров в истории

Самой переоцененной группой назвали Queen. А лучшими рокерами в истории признали Чака Берри и The Beatles

Последнюю строчку в рейтинге из 214 музыкантов, включенных в Зал славы рок-н-ролла, занял Джон Бон Джови и его одноименная группа Bon Jovi. Такие выводы сделали критики портала Vulture. Эксперты признали этих музыкантов не рокерами, а просто «актерами», которые в фильме о рок-музыке, которые за 30 лет существования «не выпустили



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Bon Jovi

Самой переоцененной группой назвали Queen. А лучшими рокерами в истории признали Чака Берри и The Beatles

Последнюю строчку в рейтинге из 214 музыкантов, включенных в Зал славы рок-н-ролла, занял Джон Бон Джови и его одноименная группа Bon Jovi. Такие выводы сделали критики портала Vulture. Эксперты признали этих музыкантов не рокерами, а просто «актерами», которые в фильме о рок-музыке, которые за 30 лет существования «не выпустили ни одного хита». При этом бунтарский стиль рокеров авторы рейтинга посчитали чересчур претенциозным и фальшивым.

Сразу за Bon Jovi, 213 строчку рейтинга к удивлению читателей портала, заняла группа Queen, названная авторами «самым переоцененным коллективом в истории поп-музыки». Согласно источнику, в США слава коллектива якобы быстро прошла и вновь возросла только после смерти Фредди Меркьюри.

Третьей худшей группой в истории рок-н-ролла стала образованная в 1973 году Journey, ей присудили 212 место.

Что же касается лидеров списка, лучшим рок-музыкантом критики признали Чака Берри, скончавшегося в марте 2017 года в возрасте 90 лет. Музыканта назвали основателем рока и одним из самых важных представителей американской культуры XX века.

вторая позиция досталась квартету The Beatles, третье место занял музыкант, писатель и художник Боб Дилан. В первую десятку также вошли Элвис Пресли, Джеймс Браун, Принс, группы Ramones и Nirvana, певец Бадди Холли и блюзмен Мадди Уотерс.

Группе Led Zeppelin критики присудили 13 место, The Rolling Stones - 15. На 21 место авторы рейтинга поместили Дэвида Боуи, Джимми Хендриксу отдали 22, лишь 34 место заняли участники Pink Floyd.

Напомним, Зал славы рок-н-ролла - музей и организация в Кливленде (штат Огайо), основанный в 1983 году. Первыми в него были включены исполнители Чак Берри, Джеймс Браун и Рэй Чарльз.

Джерело: Обозреватель