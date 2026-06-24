Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Ніколи не приїжджайте в Київ...». Колишня продюсерка Лободи записала відео зі столиці України

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Нателла Крапівіна висловилася про мовне питання
фото: Natella Krapivina/Facebook

Продюсерка розхвалила київські клініки, ресторани та атмосферу міста під час війни

Донька українського девелопера туркменського походження Вагіфа Алієва, кліпмейкерка, режисерка та експродюсерка співачки Світлани Лободи Нателла Крапівіна приїхала до Києва. Вона поділилася своїми емоціями від столиці та зізналася, що її шокувало. Про це пише «Главком» із посиланням на допис продюсерки у Facebook.

За словами Нателли Крапівіної, вона була вражена сервісом та якістю послуг у Києві. Режисерка розхвалила столицю за смачну їжу, професійність лікарів та порівняла Київ із країнами Європи.

«Ніколи, слухайте, ніколи не приїжджайте в Київ, якщо тільки не хочете тут залишитися назавжди. Що я хочу сказати? П’ятий рік війни, а в Києві, як і раніше, найкращий сервіс у світі. Хай пробачить мене старенька Європа, але їй таке і не снилося. Боже, які тут клініки, який рівень лікарів, ресторани. Київ завжди відрізнявся просто неймовірним рівнем сервісу, смачною їжею, якісним підходом і так далі, але зараз мені здається, що кияни перевершили самі себе. Яка Італія, яка Франція – це повний порожняк. Просто приїжджайте в Київ», – сказала Крапівіна у відео.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Продюсерка висловилася про мовне питання. Вона приїхала до столиці з подругою, яка розмовляє російською мовою. За словами Нателли Крапівіної, вони не натрапили на осуд чи зауваження через російську мову в Києві.

«Я вільно спілкуюся українською, і мені це дуже подобається, я практикуюся, але зі мною моя подруга з Латвії, і вона говорить російською, і немає жодного негативу, жодного поганого ставлення, ніхто не прискіпується», – зазначила жінка.

Крапівіна вважає, що кияни толерантно ставляться до усіх мов, що їй також сподобалося у столиці. «Усі абсолютно адекватно ставляться одне до одного. Дуже багато молоді, які спілкуються між собою тими мовами, якими їм комфортно. Я чую англійську мову, жодної проблеми абсолютно, і я вважаю, що це чудово, тому що це говорить про те, що тут живуть люди з дуже високим рівнем культури й інтелігентності», – додала вона.

«Ніколи не приїжджайте в Київ...». Колишня продюсерка Лободи записала відео зі столиці України фото 1
фото: Natella Krapivina/Facebook

Нателла Крапівіна також була вражена тим, що в Києві під час війни відбувається реставрація вулиць, ба більше, на думку продюсерки, місто стало гарнішим, ніж було до початку повномасштабного вторгнення. 

«Київ став набагато красивішим, ніж був навіть до війни. Йде масштабна реставрація, і кожна вулиця, кожен провулок, кожна цеглинка додають місту якихось нових рис. У Києва завжди було своє обличчя, а зараз воно просто стало настільки витонченим, настільки вишуканим, граційним. Тут буквально на кожному міліметрі відчувається повітря майбутнього», – розповіла режисерка.

«Ніколи не приїжджайте в Київ...». Колишня продюсерка Лободи записала відео зі столиці України фото 2
фото: Natella Krapivina/Facebook

Крапівіна також висловилася про киян та зізналася, які відчуття в неї викликає Київ. Також її вразив один із меморіалів пам’яті, де проводить час молодь.

«Мене вразило те, що молоді хлопці, дівчата проводять час на цій алеї, п’ють кока-колу, каву, спілкуються з друзями, і є відчуття, що молоде життя, як квіти, пробивається через асфальт, і ніби справді смерті немає. Це викликає просто неймовірні відчуття. Але найголовніше у Києві завжди були і будуть люди сміливі, енергійні, креативні, красиві, стильні. І ніби всі ці важкі роки війни зробили їх ще більш наповненими», – висловилася донька Вагіфа Алієва.

Резюмуючи, Нателла Крапівіна висловила сподівання, що незабаром на неї чекатиме чимало нових звершень та проєктів у столиці: «Боже, всі мої проєкти народилися в Києві, і я впевнена, що попереду в нас ще багато творчих звершень».

Нагадаємо, продюсерка відомого тревел-шоу «Орел і Решка» Нателла Крапівіна заявила, що російськомовний контент на сторінці її проєкту передбачений для глядачів з «гарним смаком». Такий коментар продюсерки не оцінили українці в соцмережі. 

Напередодні Нателла Крапівіна анонсувала ювілейний сезон шоу «Орел і Решка» під назвою «По блату». Ця заява також викликала обурення серед українців через мову. Адже про новий формат проєкту Нателла Крапівіна повідомила російською мовою.

Читайте також:

Теги: шоубіз Світлана Лобода столиця Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

фото: glavcom.ua
ISW: Путін масованим ударом по Києву намагався приховати провали РФ
25 травня, 11:58
За словами міністра, влада працює спільно з міжнародними партнерами над розбудовою мережі укриттів
Чи треба евакуюватися з Києва? Позиція МВС
26 травня, 21:39
Віталій Кличко: «До порядку денного включені багато питань»
Житло для відбудовників столиці та земля для ОСББ: які питання розгляне Київрада 28 травня
28 травня, 12:39
Адвокат припускає, що справа має політичне підґрунтя на тлі конфлікту між КМДА та Офісом президента
Операція «Чисте місто». Захист ексзаступника Кличка звинувачує слідство у перешкоджанні доступу до матеріалів справи
31 травня, 14:00
Один з пошкоджених у ніч на 2 червня 2026 року медичних закладів столиці
Атака на Київ: пошкоджено амбулаторію на 20 тисяч пацієнтів
2 червня, 09:51
Українські зірки відреагували на нічний обстріл Києва
Атака РФ на Київ: будинки зірок потрапили під обстріл (фото)
15 червня, 12:03
Знищений росіянами Національний музей «Чорнобиль»
Удар по спадщині: від початку війни у Києві постраждали понад 240 пам'яток
12 червня, 18:48
Бойова частина ворожого безпілотника «Герань-2» у Деснянському районі столиці
У Деснянському районі вилучено нерозірваний ворожий дрон (фото)
17 червня, 12:17
На запит рідних загиблого пошуки триватимуть
Четверту добу тривають пошуки тіла 23-річного хлопця у київському озері Редькине
Вчора, 18:10

Шоу-біз

«Ніколи не приїжджайте в Київ...». Колишня продюсерка Лободи записала відео зі столиці України
«Ніколи не приїжджайте в Київ...». Колишня продюсерка Лободи записала відео зі столиці України
Онучка легендарної Ніни Матвієнко покинула Україну
Онучка легендарної Ніни Матвієнко покинула Україну
«В Крым хочется, но...». Путініст Юрій Лоза розказав, як ЗСУ зіпсували йому літо
«В Крым хочется, но...». Путініст Юрій Лоза розказав, як ЗСУ зіпсували йому літо
70-річний продюсер Бебешко розкрив суму своєї пенсії
70-річний продюсер Бебешко розкрив суму своєї пенсії
«Це виснажливо». Ольга Фреймут поскаржилася на складнощі життя у Лондоні
«Це виснажливо». Ольга Фреймут поскаржилася на складнощі життя у Лондоні
«Не могли визначитися, чий Крим». Дует «Анна-Марія» анонсував концерт на День Конституції та обурив українців
«Не могли визначитися, чий Крим». Дует «Анна-Марія» анонсував концерт на День Конституції та обурив українців

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
Вчора, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
Вчора, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua