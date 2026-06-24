«Ніколи не приїжджайте в Київ...». Колишня продюсерка Лободи записала відео зі столиці України

Продюсерка розхвалила київські клініки, ресторани та атмосферу міста під час війни

Донька українського девелопера туркменського походження Вагіфа Алієва, кліпмейкерка, режисерка та експродюсерка співачки Світлани Лободи Нателла Крапівіна приїхала до Києва. Вона поділилася своїми емоціями від столиці та зізналася, що її шокувало. Про це пише «Главком» із посиланням на допис продюсерки у Facebook.

За словами Нателли Крапівіної, вона була вражена сервісом та якістю послуг у Києві. Режисерка розхвалила столицю за смачну їжу, професійність лікарів та порівняла Київ із країнами Європи.

«Ніколи, слухайте, ніколи не приїжджайте в Київ, якщо тільки не хочете тут залишитися назавжди. Що я хочу сказати? П’ятий рік війни, а в Києві, як і раніше, найкращий сервіс у світі. Хай пробачить мене старенька Європа, але їй таке і не снилося. Боже, які тут клініки, який рівень лікарів, ресторани. Київ завжди відрізнявся просто неймовірним рівнем сервісу, смачною їжею, якісним підходом і так далі, але зараз мені здається, що кияни перевершили самі себе. Яка Італія, яка Франція – це повний порожняк. Просто приїжджайте в Київ», – сказала Крапівіна у відео.

Продюсерка висловилася про мовне питання. Вона приїхала до столиці з подругою, яка розмовляє російською мовою. За словами Нателли Крапівіної, вони не натрапили на осуд чи зауваження через російську мову в Києві.

«Я вільно спілкуюся українською, і мені це дуже подобається, я практикуюся, але зі мною моя подруга з Латвії, і вона говорить російською, і немає жодного негативу, жодного поганого ставлення, ніхто не прискіпується», – зазначила жінка.

Крапівіна вважає, що кияни толерантно ставляться до усіх мов, що їй також сподобалося у столиці. «Усі абсолютно адекватно ставляться одне до одного. Дуже багато молоді, які спілкуються між собою тими мовами, якими їм комфортно. Я чую англійську мову, жодної проблеми абсолютно, і я вважаю, що це чудово, тому що це говорить про те, що тут живуть люди з дуже високим рівнем культури й інтелігентності», – додала вона.

фото: Natella Krapivina/Facebook

Нателла Крапівіна також була вражена тим, що в Києві під час війни відбувається реставрація вулиць, ба більше, на думку продюсерки, місто стало гарнішим, ніж було до початку повномасштабного вторгнення.

«Київ став набагато красивішим, ніж був навіть до війни. Йде масштабна реставрація, і кожна вулиця, кожен провулок, кожна цеглинка додають місту якихось нових рис. У Києва завжди було своє обличчя, а зараз воно просто стало настільки витонченим, настільки вишуканим, граційним. Тут буквально на кожному міліметрі відчувається повітря майбутнього», – розповіла режисерка.

фото: Natella Krapivina/Facebook

Крапівіна також висловилася про киян та зізналася, які відчуття в неї викликає Київ. Також її вразив один із меморіалів пам’яті, де проводить час молодь.

«Мене вразило те, що молоді хлопці, дівчата проводять час на цій алеї, п’ють кока-колу, каву, спілкуються з друзями, і є відчуття, що молоде життя, як квіти, пробивається через асфальт, і ніби справді смерті немає. Це викликає просто неймовірні відчуття. Але найголовніше у Києві завжди були і будуть люди сміливі, енергійні, креативні, красиві, стильні. І ніби всі ці важкі роки війни зробили їх ще більш наповненими», – висловилася донька Вагіфа Алієва.

Резюмуючи, Нателла Крапівіна висловила сподівання, що незабаром на неї чекатиме чимало нових звершень та проєктів у столиці: «Боже, всі мої проєкти народилися в Києві, і я впевнена, що попереду в нас ще багато творчих звершень».

Нагадаємо, продюсерка відомого тревел-шоу «Орел і Решка» Нателла Крапівіна заявила, що російськомовний контент на сторінці її проєкту передбачений для глядачів з «гарним смаком». Такий коментар продюсерки не оцінили українці в соцмережі.

Напередодні Нателла Крапівіна анонсувала ювілейний сезон шоу «Орел і Решка» під назвою «По блату». Ця заява також викликала обурення серед українців через мову. Адже про новий формат проєкту Нателла Крапівіна повідомила російською мовою.