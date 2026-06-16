Президент зі Стармером обговорили участь Великої Британії у відновленні Лаври
Лідери обговорили кроки, необхідні для зміцнення української ППО
У межах саміту G7 в Евіані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.
Зеленський наголосив, що Росія продовжує відкидати переговори, ігнорувати дипломатичні зусилля та зухвало обстрілювати українські міста. Тому потрібні рішучі кроки, які сприяли б дипломатії: посилення економічного тиску, нові санкції проти енергетичного сектору РФ, позбавлення можливостей використовувати тіньовий флот. Лідери обговорили потенційні напрями для подальшого застосування санкцій.
Президент поінформував Кіра Стармера про наслідки російських ударів. Глава держави й прем’єр-міністр говорили про можливу участь Великої Британії у відновленні пошкоджених частин Києво-Печерської лаври, що є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Лідери обговорили й кроки, необхідні для зміцнення української ППО.
Також на саміті «Великої сімки» у французькому Евіан-ле-Бен Велика Британія оголосила новий пакет енергетичних санкцій проти Росії – зокрема проти суден тіньового флоту та мереж, через які Кремль обходить обмеження.
Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великої кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.
Як повідомлялося, інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви оприлюднив офіційну заяву про нічне влучання в Успенський собор Києво-Печерської лаври. У тексті релігійна організація обмежилася лише сухою констатацією руйнувань, повністю уникнувши засудження дій країни-агресорки РФ.
До слова, колишній міністр оборони та політик Анатолій Гриценко розкритикував офіційну заяву намісника пошкодженої Києво-Печерської лаври єпископа Авраамія, яку той зробив після нічної повітряної атаки.
До того ж Свириденко заявила, що Успенський собор Києво-Печерської лаври, пошкоджений внаслідок атаки РФ у ніч на 15 червня, буде відновлено.
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