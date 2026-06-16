Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент зі Стармером обговорили участь Великої Британії у відновленні Лаври

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Президент зі Стармером обговорили участь Великої Британії у відновленні Лаври
Зеленський подякував Стармеру за підтримку
фото: Getty Images

Лідери обговорили кроки, необхідні для зміцнення української ППО

У межах саміту G7 в Евіані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Зеленський наголосив, що Росія продовжує відкидати переговори, ігнорувати дипломатичні зусилля та зухвало обстрілювати українські міста. Тому потрібні рішучі кроки, які сприяли б дипломатії: посилення економічного тиску, нові санкції проти енергетичного сектору РФ, позбавлення можливостей використовувати тіньовий флот. Лідери обговорили потенційні напрями для подальшого застосування санкцій.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Президент поінформував Кіра Стармера про наслідки російських ударів. Глава держави й прем’єр-міністр говорили про можливу участь Великої Британії у відновленні пошкоджених частин Києво-Печерської лаври, що є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Лідери обговорили й кроки, необхідні для зміцнення української ППО.

Також на саміті «Великої сімки» у французькому Евіан-ле-Бен Велика Британія оголосила новий пакет енергетичних санкцій проти Росії – зокрема проти суден тіньового флоту та мереж, через які Кремль обходить обмеження.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великої кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

Як повідомлялося, інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви оприлюднив офіційну заяву про нічне влучання в Успенський собор Києво-Печерської лаври. У тексті релігійна організація обмежилася лише сухою констатацією руйнувань, повністю уникнувши засудження дій країни-агресорки РФ.

До слова, колишній міністр оборони та політик Анатолій Гриценко розкритикував офіційну заяву намісника пошкодженої Києво-Печерської лаври єпископа Авраамія, яку той зробив після нічної повітряної атаки.

До того ж Свириденко заявила, що Успенський собор Києво-Печерської лаври, пошкоджений внаслідок атаки РФ у ніч на 15 червня, буде відновлено

Читайте також:

Теги: Велика Британія Володимир Зеленський Києво-Печерська лавра Кір Стармер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент зробив заяву про кадрові питання
Кадрові зміни. Зеленський провів нараду з урядовцями
18 травня, 20:51
Лукашенко заявив, що готовий відвідати Україну
Офіс президента відреагував на готовність Лукашенка зустрітися із Зеленським
21 травня, 17:55
Зеленський підписав закон про ратифікацію кредитної угоди з ЄС
Зеленський підписав закон про ратифікацію кредитної угоди з ЄС
29 травня, 18:22
Банкова відреагувала на прогноз про ще кілька років війни
Видання The Economist спрогнозувало Україні роки війни. Офіс президента відреагував
27 травня, 15:26
За цей тиждень росіяни випустили проти наших людей понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіаційних бомб
Зеленський підбив підсумки тижня та анонсував винищувачі Gripen від Швеції
31 травня, 10:53
Усі четверо посадовців були одягнуте в чорне
Фото дня: люди в чорному. Президент зібрав маленьку нараду на природі
30 травня, 20:58
Путін виступив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі
Путін прокоментував лист Зеленського
5 червня, 18:19
Президент відзначив державними нагородами 37 українських та іноземних працівників і працівниць медіа
Зеленський нагородив 37 українських та іноземних медійників із нагоди Дня журналіста
6 червня, 11:18
Євросоюз зафіксував відставання України за планом реформ
Брюссель розчарований темпами реформ в Україні – The Guardian
Вчора, 19:18

Політика

Тегеран знайшов спосіб тримати світ у напрузі
Тегеран знайшов спосіб тримати світ у напрузі
Саміт G7, авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині. Головне за 16 червня 2026
Саміт G7, авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині. Головне за 16 червня 2026
Лідери G7 знайшли спосіб посилити тиск на Кремль – FT
Лідери G7 знайшли спосіб посилити тиск на Кремль – FT
Зеленський анонсував нову зустріч із Трампом на саміті G7
Зеленський анонсував нову зустріч із Трампом на саміті G7
Вашингтон готовий на безпрецедентні поступки Ірану – Al Arabiya
Вашингтон готовий на безпрецедентні поступки Ірану – Al Arabiya
Форум Путіна обернувся скандалом у Європарламенті
Форум Путіна обернувся скандалом у Європарламенті

Новини

Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Сьогодні, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Сьогодні, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Сьогодні, 09:47
Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Сьогодні, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Вчора, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Вчора, 09:15

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua