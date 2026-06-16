Президент зі Стармером обговорили участь Великої Британії у відновленні Лаври

Лідери обговорили кроки, необхідні для зміцнення української ППО

У межах саміту G7 в Евіані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Зеленський наголосив, що Росія продовжує відкидати переговори, ігнорувати дипломатичні зусилля та зухвало обстрілювати українські міста. Тому потрібні рішучі кроки, які сприяли б дипломатії: посилення економічного тиску, нові санкції проти енергетичного сектору РФ, позбавлення можливостей використовувати тіньовий флот. Лідери обговорили потенційні напрями для подальшого застосування санкцій.

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Президент поінформував Кіра Стармера про наслідки російських ударів. Глава держави й прем’єр-міністр говорили про можливу участь Великої Британії у відновленні пошкоджених частин Києво-Печерської лаври, що є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Лідери обговорили й кроки, необхідні для зміцнення української ППО.

Також на саміті «Великої сімки» у французькому Евіан-ле-Бен Велика Британія оголосила новий пакет енергетичних санкцій проти Росії – зокрема проти суден тіньового флоту та мереж, через які Кремль обходить обмеження.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великої кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

Як повідомлялося, інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви оприлюднив офіційну заяву про нічне влучання в Успенський собор Києво-Печерської лаври. У тексті релігійна організація обмежилася лише сухою констатацією руйнувань, повністю уникнувши засудження дій країни-агресорки РФ.

До слова, колишній міністр оборони та політик Анатолій Гриценко розкритикував офіційну заяву намісника пошкодженої Києво-Печерської лаври єпископа Авраамія, яку той зробив після нічної повітряної атаки.

До того ж Свириденко заявила, що Успенський собор Києво-Печерської лаври, пошкоджений внаслідок атаки РФ у ніч на 15 червня, буде відновлено.