Пєсков відповів, чому Путін не поїхав на зустріч із Зеленським

Зеленського вкотре запросили до Москви на переговори з Путіним

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін не отримував запрошення на саміт G7. Про це Пєсков сказав в інтерв'ю пропагандистам 16 червня, пише «Главком».

«Якщо Зеленський готовий говорити відповідально і серйозно, то він завжди може приїхати до Москви, де його приймуть», – заявив представник Кремля.

Також він повідомив, що наразі між Москвою та Києвом немає офіційних каналів комунікації. Крім того, Пєсков зазначив, що Путін не отримував запрошення на саміт «Групи семи».

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Напередодні Володимир Зеленський заявив, що запропонував провести особисту зустріч із Путіним під час саміту G7 за участю президента США Дональда Трампа та президента Франції Емманюеля Макрона.

За словами українського президента, США погодилися запросити російського агресора на зустріч. Зеленський назвав формат за участю США та європейських союзників «гарною нагодою» для предметної розмови про завершення війни.

Однак раніше сам Путін публічно заявляв, що не бачить підстав для особистої зустрічі із Зеленським.