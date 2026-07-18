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Пивний магнат Мацола одружив сина і показав фото з весілля

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Андрій Мацола побажав щастя молодятам
фото: Андрій Мацола/Facebook

Володимиру Мацолі 27 років, він навчався у Великобританії

Підприємець, СЕО та співвласник «Першої приватної броварні» Андрій Мацола оженив старшого сина Володимира. Фото з весілля він поділився у соцмережах, повідомляє «Главком».

Мацола повідомив, що обраницю сина звуть Олександра.

Пивний магнат Мацола одружив сина і показав фото з весілля фото 1

«Життя кожної людини – це шлях. Шлях переосмислення, досконалості й постійного прийняття свідомих, відповідальних рішень і вільного вибору. І в цей день, на своєму життєвому шляху діти дійшли до етапу створення сімʼї, що означає перехід від життя юнацького, безтурботного до життя відповідального і дорослого. Сімʼя – це наша любов, наша улюблена бухта, куди ми хочемо кожного дня повертатись, щоб насолоджуватись перебуванням та спілкуванням одне з одним. Саме тому з волі Творця природа людини розділена на дві статі, дві половини, жодна з яких не володіє повнотою досконалості, й тільки в шлюбі подружжя має змогу обдаровувати одне одного тими властивостями і якостями, які належать виключно його або її природі, і таким чином створюють єдиний духовно-тілесний організм та мають змогу досягти досконалості. Я хочу побажати моєму сину Володимиру та моїй доньці Олександрі перебувати вічно в цій гармонії та насолоджуватись сімейним життям. Щастя вам, любові, багато діточок і Божого благословіння!», – написав підприємець.

Відомо, що старшому сину пивного магната 27 років, він навчався у Великобританії в коледжі, спеціальність «фінанси та аудит».

Пивний магнат Мацола одружив сина і показав фото з весілля фото 2

Загалом бізнесмен має чотирьох синів – Володимира, Віктора, Станіслава та Андрія.

Нагадаємо, відомий український кулінар і ресторатор Євген Клопотенко одружився. Його обраницейю стала Катерина Воскресенька.

Також українська телеведуча Леся Нікітюк, яка торік народила первістка, розповіла, чому не поспішає одружуватися з зі своїм нареченим. 

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Теги: весілля фінанси бізнесмен

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