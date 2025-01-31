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Мережа вітає суддю Верховного суду з днем народження. Чим оригінальним прославився Первомайський

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Мережа вітає суддю Верховного суду з днем народження. Чим оригінальним прославився Первомайський
Сьогодні день народження у судді Конституційного суду Олега Первомайського
фото з відкритих джерел

Первомайський відомий своїми оригінальними думками щодо низки справ

Сьогодні, 31 січня, свій день народження відзначає суддя Конституційного суду Олег Первомайський. Йому виповнилося 53 роки. Первомайський відзначився оригінальними думками у низці судових справ.

Про шлюб та стадіон футбольного клубу «Ліверпуль»

Як зауважує громадська ініціатива «Голка», судді Конституційного суду розглядали питання, чи може один із подружжя отримувати аліменти, якщо йому виплачується державна допомога. Вони дійшли висновку, що непрацездатна людина може потребувати додаткової фінансової підтримки, адже витрачає кошти не лише на звичайні потреби, а й на лікування та відновлення здоров’я.

У судді Конституційного суду Олега Первомайського сьогодні день народження
У судді Конституційного суду Олега Первомайського сьогодні день народження
фото: Закон і Бізнес

Суддя Первомайський погодився з цією позицією, але виклав свої аргументи окремо:

«Можливо, філософи та соціологи мають рацію в своїх прогнозах щодо невідворотної кризи інституту шлюбу… Уявлення про шлюб та його значення змінились, як і багато чого в світі. Однак зрозуміло, що правдиві відповіді на такі футурологічні передбачення поки надійно сховані у мороці майбутнього, й шлюб як конституційне та соціальне явище «переживе» багатьох з тих, що заперечують його історичну перспективу. Шлюб для тих, кому в ньому пощастило усупереч економічним та соціальним змінам, війнам і пандеміям, є фортецею для двох, місцем та водночас джерелом їхньої життєвої сили та професійної наснаги, особистим «Енфілдом» (стадіон ФК «Ліверпуль»), на якому, як відомо, You'll never walk alone (напис на воротах стадіону та гімн ФК)».

Нацбезпека України та Джонні Депп

Конституційний суд розглядав справу про можливе порушення Конституції Верховною Радою, яка у 2019 році скасувала перелік об’єктів, що не підлягають приватизації. Через це країна п’ять років жила без чітко захищеного стратегічного майна, що викликало занепокоєння депутатів. Однак після тривалого розгляду суд просто закрив провадження, фактично ухилившись від рішення.

Суддя Первомайський розкритикував колег за уникнення складних питань у своїй окремій думці: «Сторонній підготовлений читач актів Конституційного Суду ризикує втратити останні орієнтири в розумінні того, якого ж слушного моменту чи якої надважливої справи «всього життя» очікує національний орган конституційного контролю для ухвалення рішення по суті справи. В одному голлівудському фільмі… один кіногерой, якого грав Джонні Депп, сказав іншому, у виконанні Орландо Блума: «Якщо ти чекав слушного моменту, то це був він. Був у тому розумінні, що ти його щойно безповоротно втратив»».

31 січня свій день народження відзначає суддя Конституційного суду Олег Первомайський
31 січня свій день народження відзначає суддя Конституційного суду Олег Первомайський
фото: ccu.gov.ua

У справі щодо заборони розповсюдження матеріалів із «творчістю» артистів, внесених до переліку осіб, що загрожують національній безпеці, Конституційний суд визнав ці норми законними. Суддя Первомайський знову висловив власну позицію щодо цього рішення:

«Такий дивний за критерієм ефективності спосіб захисту національної безпеки та територіальної цілісності, як на мене, дещо схожий на відомий вислів з порадою очікувати на березі річки тіло ворога, що рано чи пізно пропливе повз. Проте якщо захищаючи державу ми, дійсно, маємо саме такі сподівання, головне протягом часу такого очікування – не наробити зайвих помилок та щоб, власне, і річка нікуди не ділася….».

Про шлях Мойсея

У справі, де Конституційний Суд скасував статтю Кримінального кодексу про кримінальну відповідальність суддів за завідомо неправосудні рішення (ст. 375), суддя Первомайський висловив окрему думку:

«Чи не є марними сподівання на те, що незалежний, неупереджений та справедливий суддя може з'явитись нізвідки та всупереч усьому: нескінченним судовим реформам, зневазі і недовіри до суддів, істотним ризикам притягнення до дисциплінарної та іншої відповідальності. У відомому релігійному сюжеті потрібно було 40 років блукань пустелею для досягнення бажаного результату. Припускаю, що для формування незалежного та неупередженого суддівського корпусу потрібен такий же час, протягом якого нарешті проведуть та завершать усі судові реформи, оцінювання та конкурси на посади суддів. Тому «ідеальні» судді з омріяного майбутнього лише почали навчання на першому курсі юридичного факультету. Однак, можливо, я помиляюсь і сюжет значно гірше – відлік цих 40 років ще взагалі не розпочався».

Нагадаємо, що у вересні 2018 року народні депутати в четвер, 20 вересня, призначили двох суддів Конституційного суду за квотою Верховної Ради, нами стали – Ірина Завгородня та Олег Первомайський.

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Теги: суд Конституційний суд суддя день народження

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