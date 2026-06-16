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Росія втратила третину нафтопереробки через українські атаки на НПЗ – The Moscow Times

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Росія втратила третину нафтопереробки через українські атаки на НПЗ – The Moscow Times
Безпілотники успішно атакують російські нафтопереробні заводи
фото: скрин з відео

Лише у травні безпілотникам вдалося 16 разів уразити російські нафтозаводи, у тому числі 8 із 10 найбільших

Атаки українських ударних безпілотників, яким лише протягом травня вдалося 16 разів успішно вразити російські нафтопереробні заводи (серед яких 8 із 10 найбільших), відкинули нафтопереробну галузь країни-агресора на два десятиліття в минуле. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Як свідчать розрахунки аналітиків, у перший тиждень червня обсяги нафтопереробки в Російській Федерації опустилися нижче позначки у 4 млн барелів на добу. Цей показник став офіційно найнижчим для російського енергосектору за останній 21 рік.

Головні наслідки дронової кампанії проти російських НПЗ:

  • Масштабний простій: Наразі через пошкодження та руйнування ключових установок простоює майже третина загальних потужностей НПЗ у Росії – 2,14 млн барелів на день.
  • Рекордний спад: Показники виробництва пального повернулися до рівня початку 2000-х років.
  • Загроза колапсу: Російський ринок напередодні збирання врожаю залишився без необхідних обсягів автомобільного бензину та дизелю.

«Кампанія України проти російського енергетичного сектору, особливо нафтопереробних заводів, завдала масштабних збитків, через що цього літа Росія, схоже, рухається до того, що може стати найгіршою паливною кризою в її історії», – зазначають аналітики видання.

Економічні санкції Заходу суттєво ускладнюють окупантам швидкий ремонт пошкодженого високотехнологічного обладнання. Експерти прогнозують, що подальший дефіцит нафтопродуктів змусить Кремль суттєво обмежити експорт або запровадити тотальне ручне регулювання внутрішніх цін на АЗС.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне ураження Московського нафтопереробного заводу. Глава держави додав, що удари по військових та стратегічних об'єктах на території РФ є відповіддю на російські атаки по Україні та затягування війни.

Як відомо, вранці 16 червня 2026 року безпілотники атакували найбільший нафтопереробний завод Москви у районі Капотня. На території об'єкта спалахнула масштабна пожежа. Це ураження є надзвичайно болючим ударом по економічній та цивільній інфраструктурі країни-агресора, адже Московський НПЗ фактично забезпечує життєдіяльність російської столиці.

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Теги: нафта росія завод дрон

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