Румунія може стати хабом для відправки західних військ в Україну

Проте відправка європейського контингенту потребує мирної угоди

Тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан заявив, що його країна може стати хабом для відправки військ західних держав в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense Romania.

«Що стосується підтримки України… то ми висловили готовність Румунії і надалі підтримувати цю країну, тому що це не просто підтримка жертви перед агресором, що є принциповим питанням, а, по суті, це підтримка безпеки нашої країни», – заявив Боложан після консультацій з представниками парламентських фракцій та політсил.

Водночас за його словами, обговорювати направлення румунських військ в Україну поки що зарано, оскільки немає ані мирної угоди, ані консенсусу в парламенті щодо цього питання.

«Ми могли б бути центром для транзиту цих військ, і можна провести аналіз… ми повинні аналізувати речі холоднокровно, але не викликати необґрунтованих занепокоєнь, особливо в період виборів [йдеться про президентські вибори у Румунії]», – сказав Іліє Боложан.

«Главком» повідомляв, що Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові спрямувати війська в Україну для забезпечення режиму припинення вогню. Водночас Європа очікує на підтримку своїх військ з боку США після того, як буде досягнуто угоди про перемир’я.

Раніше стало відомо, що Україна веде переговори щодо відправки миротворців не лише з Францією та Великою Британією, а і з Польщею та країнами Балтії.